40年以上の歴史を持つミニ四駆の歴代名車が一堂に集結！タミヤ×東武ワールドスクウェア コラボイベント2025

栃木県日光市の東武ワールドスクウェアと、模型メーカーの株式会社タミヤが、2025年10月11日(土)から11月23日(日)までの期間、コラボイベント「タミヤ×東武ワールドスクウェア コラボイベント2025」を開催します。

世界の建築物を1／25スケールで再現したテーマパークとタミヤならではのコンテンツが集結。

模型ファンだけでなく家族連れでも楽しめる、遊びと学びが融合したこの期間だけの“体験型モデラーズパーク”です。

開催概要

実施期間：2025年10月11日(土)〜11月23日(日)

場所：東武ワールドスクウェア

スペシャルイベント開催日：2025年10月11日(土)・12日(日)、11月22日(土)・23日(日)

歴代ミニ四駆・パッケージ原画・ヒストリー展示

発売から40年以上の歴史を持つミニ四駆の歴代名車が一堂に集結。

普段は目にすることのできない貴重な過去の改造マシンも公開されます。

1／1モンスタービートル実車展示

大人気の電動RCオフロードカー「モンスタービートル」の1/1スケール実車をフォトスポットとして特別展示。来園の思い出に記念撮影が楽しめます。

“タミヤからの挑戦状”「タミヤを探せ！」

パーク内に隠されたタミヤTシャツを着た人形やロゴ入り車両などを見つけ出すラリーイベント。参加者にはオリジナルステッカーがプレゼントされ、すべて見つけると豪華賞品が当たる抽選に参加できます。

スペシャルイベント

特定の4日間限定で、さらに特別なイベントが開催されます。

RCカーを展示物内で走らせる「RCカー走行inエジプト＆新東京国際空港」や、ミニ四駆工作教室、ミニ四駆レース「東武・ワールドグランプリ2025」、持参したスケールモデルを展示物と一緒に撮影できる「スケールモデル特別撮影会」など、ファン必見の企画が満載です。

※スペシャルイベントの一部は事前申し込みが必要です。詳細は公式サイトを確認ください。

東武鉄道SL大樹連携イベント

2025年10月12日(日)限定で、東武線を走行するSL大樹にイベントオリジナルヘッドマークを掲出。

乗車した方には記念ステッカーがプレゼントされます。

さらに、10月12日(日)・13日(月・祝)には、SL大樹に乗車し東武ワールドスクウェアに来園した方を対象に、ミニ四駆などが当たる抽選会も実施されます。

1/25スケールの精巧な世界の建築物の中で、タミヤの模型を走らせたり、探したり、作ったりできる、模型好きには夢のような体験ができる唯一無二のイベント。

この秋、模型の魅力を再発見しに出かけてみてはいかがでしょうか。

