プロ野球・西武は4日、西口文也監督の来季続投が決定したことを発表しました。

昨季、開幕後から苦しいシーズンを強いられていた西武。昨オフには首脳陣を刷新し、2軍監督だった西口文也監督を1軍監督に据えました。

新体制となった西武は、3年ぶりに春季キャンプを2月1日からスタート。西口監督も「選手1人1人が昨年の悔しさを持っていると思うので、その悔しさを今年にぶつけてほしい」と語り、選手と一丸となってチームの立て直しをはかりました。

そんな西武は序盤から躍進。オープン戦を2位で終えると、シーズン前半戦ではAクラスをキープしました。しかし交流戦を境に徐々に失速。今季は「63勝77敗3分」の勝率.450でリーグ5位となりました。

本拠地最終戦では、ファンを前に挨拶を行った西口監督。自身の采配などの反省なども口にしながら「来シーズン、ファンの皆様に1試合でも多く笑顔で帰ってもらえるように。1試合でも多く満足した試合をお見せできるように。選手一丸となってこれからも頑張っています。来シーズンは、ゲームセットの瞬間にファンの皆様と笑顔で分かち合える試合が…1試合でも多く欲しいなぁ、勝ちたいなぁ、と思ってます」と来季への思いを語っていました。