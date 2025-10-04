井桁弘恵、DV被害者の“美しい男”豊田裕大と“禁断の恋”に 『そこから先は地獄』第1話場面写真＆予告映像公開
俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（7日スタート、毎週火曜 深0：24〜深0：54）の場面写真と吉井和哉による主題歌「甘い吐息を震わせて」ドラマ版オリジナルサイズに乗せたロング予告が4日、公開された。
【場面写真】恋の始まり…井桁弘恵を見つめる豊田裕大
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
主人公・莉沙（井桁）が妊活のために訪れたパーソナルジムで出会ったのは、美しい男・城内涼（豊田裕大）。夫との関係に悩む莉沙は、涼との触れ合いにひと時の安らぎと癒やしを感じる。しかし、涼は妻からの暴力に苦しむDV被害者だった。「彼を救いたい」という気持ちが、愛情へと変わり、2人は禁断の恋へと落ちていく。地獄の入り口にふさわしい第1話となる。
また、井桁、豊田に加え、山崎紘菜、落合モトキ、奈月セナ、小久保寿人が登場する、主題歌に乗せた約1分30秒の第1話ロング予告映像が、TVerで公開された。欲望に流されて禁断の愛へと堕ちていく3組の夫婦の姿が収められている。
主題歌について、豊田は「まさか自分が吉井和哉さんの楽曲とともにお仕事をする時が来るとは思いませんでした。メロウなビートに荒野の中を愛を求めて、ただ1人さまよいながら歩くような吉井さんの歌声がこのドラマにピッタリだと思います」とコメント。「ドラマとセットで一緒に楽しんでいただけると幸いです」と伝えた。
