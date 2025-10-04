¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¸ø³«¡¡OP¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×¥¢¥Ë¥áÈ×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â²ò¶Ø
¡¡¤¤ç¤¦4Æü¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡Ë¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¥¢¥Ë¥á¸¶²èÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤ÎÉ½¾ð¤Î¥Ç¥¯
¡¡ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡ÉÂè1´ü¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢9Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆ¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÆâ¤Ê¤ëÇ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢¡ÈÇ¾Æâ¤Î³×Ì¿¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖTHE REVO¡×¤Ë¾è¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ½ª·èÀï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¯¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¡¢Èà¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤¬Âè1´ü¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¿·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÉÁ¼Ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖTHE REVO¡×¤Ï¡¢11·î19Æü¤ËCD4·ÁÂÖ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£Á´¤Æ¤òÅê¤²ÂÇ¤ÁÀï¤¦¥Ç¥¯¤ÎÉ¬»à¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëDVD¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¡£
