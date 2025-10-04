癒やしと眺望を楽しめる！レアル 一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」

レアルが、2025年10月1日(水)、京都・八坂の塔(法観寺)へ続く夢見坂エリアに、一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」をオープンしました。

“癒やし”と眺望を楽しむ宿をコンセプトに、古都の風景を一望できるリビングルームや、露天風呂を含む趣の異なる3つのバスルームを備えた宿泊施設です。

レアル 一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」

名称：鈴 夢見坂夢子

オープン日：2025年10月1日(水)

所在地：京都府京都市東山区星野町93-10

客室数：1室(3階建て)

八坂の塔へと続く石畳の坂道『夢見坂』に誕生した、一棟貸しタイプの宿泊施設。

清水寺へと続く二年坂・三年坂にも繋がるこのエリアは、歴史ある寺院や京町家が立ち並び、古都・京都の空気を存分に感じられる場所です。

飲食店や工芸品の店舗が並ぶ通りでの散策を楽しんだ後は、宿に戻り、心ゆくまで“癒やし”のひとときを過ごせます。

“癒やし”と眺望を楽しむ一棟貸しの宿

「鈴 夢見坂夢子」には、京都での滞在を特別なものにする魅力が詰まっています。

古都の風景を一望できるリビングルーム

宿の最大の魅力は、開放的なベランダや大きな窓を備えたリビングルームから一望できる、情緒あふれる古都の風景です。

畳の上で足を伸ばしながら、あるいはベランダに出て、ゆったりとくつろぐことができます。

趣の異なる3つのバスルーム

各階には、趣の異なる3つのバスルームを設置。

1階はシンプルなシャワールーム、2階は露天風呂付きのバスルーム、3階は洋風シャワールームが用意されています。

観光後の疲れを癒やしながら、お好みのスタイルでリラックスタイムを過ごせます。

歴史ある夢見坂エリアという最高のロケーションで、美しい眺望と個性豊かなバスルームを独り占めできる、贅沢な京都滞在が叶う宿です。

京都・夢見坂エリアにオープンした一棟貸し宿「鈴 夢見坂夢子」の紹介でした。

