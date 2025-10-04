自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。

今回、1回目の投票では、高市氏は「議員票＝64票、党員票＝119票」、小泉氏は「議員票＝80票、党員票＝84票」と小泉氏が大きく議員票でリードしていたものの、決選投票では、高市氏は「議員票＝149票、都道府県連票＝36票」、小泉氏は「議員票＝145票、都道府県連票＝11票」と【議員票での逆転】が起きている。

なぜ議員票はひっくり返ったのか？ 国民民主党の参議院議員・足立康史氏とテレビ朝日政治部 大石真依子記者が分析した。

足立議員は「党員票という仕組み」について「私たちから見ると『自民党の知恵』だ。要は『党員に半分の力を与えているが最終決定はさせない。国会議員で決めるんだ』という知恵だ。だから、候補者がたくさん出て、決選投票までもっていくのが自民党のやり方」と指摘。

大石記者はこれを受け「このルールに関してはいろいろな意見が党内にある」として、“ある議員の発言”として、「そもそも党員票と議員票が1対1なのは、党員票の割合が高すぎる。やはり国会議員は国政選挙で国民から選ばれた人。自民党の総裁選は、総理にかなり近い人を選んでいるわけだから、議院内閣制をとっている以上、国会議員の票にしっかりとした重みがあっていい」という意見に触れた。

とはいえ、それでは「民意が反映されているのか？」という疑問も生じる。

足立議員は「『民意に近いのか』という点もあるし、政権が樹立された後に支持を仰がなければいけない。だから党員人気がある人を立てた方が、その後の支持率というか、期待はされるわけだ」と述べた。

大石記者は「前回、党員票で1位だった高市氏が決選投票では負けてしまった。決選では都道府県の票は47票に減るから、結局は国会議員で決めてしまった。それに対して『それってどうなの？』という声は党内に一定数あった。それで『もう自民党から離れます』という党員もいたと聞く。もし今回も、最も多くの党員票を獲得した高市氏が総裁になれなければ『2回連続』だった。そうなったら党員を辞める人も増えていたかもしれない」と話した。

麻生派の議員「見事なまでに麻生さんが流れを決めた」

党員票をめぐっては自民党で唯一となった派閥（43人）を率いる麻生太郎最高顧問の発言に注目が集まっていた。

大石記者は「麻生氏が周辺に『党員票で負けている候補が総裁になると国民と自民党との間に距離ができてしまう』などと語ったことが確認できている。 “そういう危機感”を麻生氏が持っているということだ」と説明した。

足立議員は「自民党に限らず、今は政治全体で党員を重視する流れはすごく強い。例えば、7月の参院選で躍進した参政党と国民民主は党員をすごく重視している。自民党がそこにどう対応していくか。これからも国会議員だけで決めていくならなかなか支持が広がらないかもしれない」と分析した。

さらに大石記者は「高市新総裁の誕生後、麻生派の議員が『見事なまでに麻生さんが流れを決めた。次の政権のど真ん中だ』と話していた。この議員は『仮に小泉さんが大勝ちしていたら、“高市さんを支持する塊”はきっとついてこなかった。党が一つになれない可能性があった。だから今回の結果、つまり党員票で1位の高市さんが僅差で勝つことが、党が一つになるためにベストな結果なのかもしれない』と語っていた」と明かした。

