¡Ø°Ë½¸±¡·î´Ý¤Î»ÄÇ°¤ÊÎîÇ½²Ô¶È 7´¬¡Ù¡Êµû½»¤«¤ª¤ë/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ËÂè18²ó¡ÚÁ´27²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø°Ë½¸±¡·î´Ý¤Î»ÄÇ°¤ÊÎîÇ½²Ô¶È¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Í©Îî¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªã±¤¤¤Ê¤É°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Á¥ÎîÇ½¼Ô¡¦°Ë½¸±¡·î´Ý¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ë¡¼¥È¡£¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿²ÈÂ²¤Ë½¢¿¦¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¥×¥íÎîÇ½¼Ô¡¦¹õÅÄ¸÷À®¤Ë²¡¤·¤«¤±Äï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÎîÇ½»ö·ï¤ËÄ©¤à¡½¡½¡£¡ÖNemuki¡Ü¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ª ¥Ý¥ó¥³¥ÄÎîÇ½¼Ô¸«½¬¤¤¤ÈÇ»²á¤®¤ëÃç´ÖÃ£¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥³¥á¥Ç¥£¡Ø°Ë½¸±¡·î´Ý¤Î»ÄÇ°¤ÊÎîÇ½²Ô¶È¡Ù¡Ê1¡Á10´¬¡Ë¤ò°ìµ¤¤ËÂç¸ø³«¡ª
