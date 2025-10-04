高市氏が女性初の自民党総裁に選出されたことを受け、東京都内では有権者から、さまざまな声が聞かれました。

記者

「自民党初の女性総裁誕生ということで、号外が配られはじめました」

きょう午後、行われた自民党総裁選で高市氏が新たな総裁に選ばれたことを受け、東京・JR有楽町駅前では号外が配られました。

女性初の自民党総裁の誕生に有権者は。

有権者

「女性初なので期待している、頑張ってほしい。海外でも女性の大統領など出てきているので、日本も負けてはいられないというか。その辺は活躍してほしいなと思います」

「私はずっと働いているので、経済がよくなるように給料が上がるとか、いま物価が高いから安定するとか、そういったところには期待しています」

「（Q.期待できることは？）ない。（Q.なぜ？）高市さんだから。自民党だし。それだけ」

一方、高市氏が「馬車馬のように働いていただく」「ワークライフバランスという言葉を捨てる」などと発言したことについては。

有権者

「今回しっかり自分がやっていくぞということをあらわされたのかなと思います」

「なかなか難しい。子育てしながら働くのはやっぱしんどいときもあります」