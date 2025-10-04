日本海にある低気圧の影響で、広く大気の状態は不安定となりそうです。西日本や北陸は、午前中からにわか雨があるでしょう。東海や関東、東北は、午後から雨の降る所がありそうです。北海道は晴れ間が広がる見込みです。

あすの気温です。西日本は30℃前後になるところがあり、蒸し暑く感じられるでしょう。東日本と北日本の各地はきょうと同じか高く、湿度も高いでしょう。札幌は朝晩と昼間の寒暖差が大きく、日中は夏日になる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：27℃ 釧路：21℃

青森 ：26℃ 盛岡：22℃

仙台 ：25℃ 新潟：24℃

長野 ：25℃ 金沢：26℃

名古屋：24℃ 東京：26℃

大阪 ：27℃ 岡山：29℃

広島 ：30℃ 松江：27℃

高知 ：29℃ 福岡：30℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

週間予報です。週明け月曜日も、東日本や東北を中心に変わりやすい天気が続き、関東もにわか雨がありそうです。来週水曜日も雨の降る所が多いでしょう。来週後半になると、上空に寒気が入り、季節が一歩進みそうです。