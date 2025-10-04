自民党の総裁選がきょう行われ、石破総理大臣の後継となる新総裁に、高市早苗前経済安保担当大臣が選ばれました。女性が自民党総裁に就くのは初めてです。



5人が立候補した自民党の総裁選挙。1回目の投票では過半数を獲得した候補は出ず、高市候補と小泉進次郎候補との2人による決選投票の結果、高市候補が185票を獲得し新しい総裁に選ばれました。



高市新総裁

「（党内の）全世代総力を結集し、全員参加で頑張らなければ、（自民党を）立て直せませんよ」





県選出の国会議員4人が誰に投票したのか 聞きました。田畑裕明衆議院議員は、1回目は小林鷹之候補に投票し、決選投票については明言を避けました。田畑裕明衆議院議員「地方票。党員の皆さんの票というのは大変重いと認識しておりました」上田英俊衆議院議員は、1回目は茂木敏充候補に、決選投票では高市候補に投票しました。上田英俊衆議院議員「今の国において、必要な政策を立案して実現されるのは高市さんではないか」橘慶一郎衆議院議員は1回目、決選投票ともに小泉候補に投票しました。橘慶一郎衆議院議員「（小泉進次郎農水相は）同期なので、同期の絆で今回そうしました」野上浩太郎参議院議員は1回目、決選投票ともに投票先を明らかにしませんでした。野上浩太郎参議院議員「（高市候補は）しっかりとした国家観をもって、国民の命と国土を守り抜くという強い信念が評価をされたのだと思います」