チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグ、これら3つのコンペティションでオランダ勢は屈辱を味わうことになった。



今季オランダからはPSVとアヤックスがCL、フェイエノールト、ユトレヒト、ゴー・アヘッド・イーグルスはEL、AZがカンファレンスリーグに出場しているが、全く結果が出ていないのだ。



PSVはCLでベルギーのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズに1-3で敗れ、続くレヴァークーゼン戦は1-1のドロー。日本代表DF板倉滉の加入したアヤックスはインテルに0-2、マルセイユには0-4で完敗を喫する連敗スタートだ。





日本代表DF渡辺剛、FW上田綺世の所属するフェイエノールトはELでポルトガルのブラガに0-1、アストン・ヴィラに0-2と敗れ、こちらも連敗スタート。ユトレヒトはELでリヨンに0-1、ノルウェーのSKブランに0-1と連敗スタート。ゴー・アヘッドはEL初戦でルーマニアのFCSBに0-1で敗れたが、第2節ではギリシャのパナシナイコスに2-1で勝利。カンファレンスリーグのAZ（毎熊晟矢は怪我で離脱中）は初戦でキプロスのAEKラルナカに0-4で大敗を喫する最悪のスタートだ。まだ始まったばかりではあるが、オランダ勢は欧州カップ戦で1勝のみのスタートだ。オランダ『Voetbalpraat』によると、現役時代にAZやアヤックスでプレイしてきたケネス・ペレス氏は恥ずかしい結果と落胆している。「ワールドクラスのパフォーマンスではないね。パナシナイコスだって評価の高いチームではない。ゴー・アヘッドのパフォーマンスをワールドクラスと呼ぶのは大袈裟だね。前半のプレイは期待はずれだったよ。ここ2週間の欧州カップ戦で獲得可能だった勝ち点33のうち4ポイントしか取れていない。欧州のちょっとした笑い者だよ。恥ずかしい結果だ」獲得した勝ち点はレヴァークーゼンと引き分けたPSVの1ポイントと、パナシナイコスに勝ったゴー・アヘッドの4ポイントだけだ。欧州カップ戦での戦いはリーグの実力を試す場でもあり、オランダサッカー界にとってはショッキングなスタートと言える。