9月9日にノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したアンジェ・ポステコグルーだが、早くもプレッシャーを受けているようだ。



昨シーズン7位と躍進した同クラブをヌーノ・エスピリト・サントから引き継いだポステコグルーだが、ここまで結果が出ていない。就任から公式戦6試合を消化したが、戦績は2分4敗。未だに勝利を挙げられてない。



ELリーグフェーズ第2節のFCミッティラン戦（2-3）のハーフタイムにはサポーターから解任を要求するチャントが飛び交うなど風当たりが強くなっているなか、英『The Telegraph』によると、今節のニューカッスル戦に負ければ、早くも解任される恐れがあるという。





Nottingham Forest fans have already had enough of Ange Postecoglou



“You’re getting sacked in the morning” pic.twitter.com/ZqATwjmLOo — Football Away Days (@AwayDays_) October 2, 2025

クラブ指揮官として最初の6試合で1勝も挙げられなかった100年ぶりの監督となったポステコグルーに対してオーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は「結果とパフォーマンスに深刻な懸念を抱き始めている」模様。それでも同氏は好転を期待し、後任探しには消極的だというが、今節の結果次第では解任の可能性があると指摘されている。英『Football 365』によると、11月の代表ウィークまでチャンスが与えられるという見方もあるようだが、未勝利続くポステコグルーに厳しい視線が送られていることは間違いないようだ。ここからリーグ戦ではニューカッスル、チェルシー、ボーンマス、マンチェスター・ユナイテッドと続くフォレスト。さらにチェルシー戦の後にはELのポルト戦も控えており、厳しい戦いが待っている。まずは勝利を挙げ、改善の兆候を見せたいポステコグルーだが、ニューカッスル相手に意地を見せられるか。