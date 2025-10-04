“6戦未勝利”のポステコグルーは早くも崖っぷち!? 今節ニューカッスルに敗戦ならN・フォレスト指揮官解任の危機に
9月9日にノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したアンジェ・ポステコグルーだが、早くもプレッシャーを受けているようだ。
昨シーズン7位と躍進した同クラブをヌーノ・エスピリト・サントから引き継いだポステコグルーだが、ここまで結果が出ていない。就任から公式戦6試合を消化したが、戦績は2分4敗。未だに勝利を挙げられてない。
ELリーグフェーズ第2節のFCミッティラン戦（2-3）のハーフタイムにはサポーターから解任を要求するチャントが飛び交うなど風当たりが強くなっているなか、英『The Telegraph』によると、今節のニューカッスル戦に負ければ、早くも解任される恐れがあるという。
英『Football 365』によると、11月の代表ウィークまでチャンスが与えられるという見方もあるようだが、未勝利続くポステコグルーに厳しい視線が送られていることは間違いないようだ。
ここからリーグ戦ではニューカッスル、チェルシー、ボーンマス、マンチェスター・ユナイテッドと続くフォレスト。さらにチェルシー戦の後にはELのポルト戦も控えており、厳しい戦いが待っている。
まずは勝利を挙げ、改善の兆候を見せたいポステコグルーだが、ニューカッスル相手に意地を見せられるか。
