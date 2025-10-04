◆バスケットボールＢ１リーグ▽第１節 京都９４（２３―１５、２４―１８、２６―３１、２１―２１）８５富山（４日・京都市体育館）

新体制となった京都が、ホームで富山を振り切り、白星発進した。

今季より伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ）が就任し、同ＨＣの下でプレーした経験があるＳＧ渡辺竜之佑、ＰＧ小川麻斗らが新加入した京都。同ＨＣが掲げる攻撃重視のバスケットを試合開始から遂行した。

第２クオーター（Ｑ）までの前半を終え、４７―３３とリード。後半、富山の猛反撃を受け、最終の第４Ｑ途中には７３―７０と３点差に詰め寄られたが、そこからダブルキャプテンのセンターのチャールズ・ジャクソン、ＳＧ前田悟がけん引。次々と得点を挙げ、引き離した。この日、両主将で３８得点。９４―８５で勝利した。

昨季は西地区３位でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を逃した。昨季まで３シーズン率いたロイ・ラナ前ＨＣの守備重視のバスケットから、大きく転換。「目標は日本一。アップテンポなバスケットを突き詰めていきたい」と意気込む伊佐ＨＣの下、８季ぶりＣＳ進出と初の日本一へ突き進む。

◇京都ハンナリーズ（ＫＹＯＴＯ ＨＡＮＮＡＲＹＺ） ２００８年７月創設。クラブ名は京ことば「はんなり」（華やかで上品さと気品も兼ね備えているさま）から命名された。チームカラーは花浅葱色（はなあさぎいろ、鮮やかな青緑色）。ホームタウンは京都府下２６市町村。ホームアリーナは京都市体育館。