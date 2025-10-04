◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル）

ＪＲＡから前日発売の最終オッズが１０月４日、発表された。前走の日本ダービーは４着で、引き続き武豊騎手とコンビを組む（１０）サトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）が、単勝２・３倍で１番人気となっている。

単勝２番人気は、昨年のオークス、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、前走のしらさぎＳ２着から巻き返しを狙う（６）チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、４・６倍で続く。

昨年の２着馬で前走の札幌記念（７着）を叩いた（８）ホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、単勝５・７倍で３番人気。（９）レーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が６・９倍、（２）エルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）が７・１倍で、以上の５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連の１番人気は、（６）チェルヴィニア―（１０）サトノシャイニングの５・４倍。３連単の１番人気は、（１０）サトノシャイニング―（６）チェルヴィニア―（８）ホウオウビスケッツの２３・４倍で、１００倍以下の組み合わせは３０組となっている。