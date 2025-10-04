自民党総裁選挙がおこなわれ、高市早苗氏が新たな総裁に選ばれました。自民党初の女性総裁となり、史上初の女性総理大臣の誕生に大きく近づきました。

◇

「高市早苗君をもって当選者と決しました」

自民党の新しいリーダーとなった高市早苗氏。

自民党 高市早苗新総裁（64）

「本当に多くのみなさまとともに、自民党の新しい時代を刻みました。誠にありがとうございます」

◇

■高市氏と小泉氏の決選投票 最後の訴えは…

午後1時すぎ。運命の投票が始まりました。

今回、国会議員票295票、党員票295票のあわせて590票で争われる自民党の総裁選。一回目の投票で過半数を獲得する候補者がいなければ、上位2人による決選投票が行われることになります。

その結果は…。

「高市早苗くん、183票。小泉進次郎くん、164票でございます」

一回目の投票では過半数の票を獲得する候補者はおらず、高市氏と小泉氏の決選投票に。決選投票の前には、それぞれの候補者に最後の訴えをする時間が設けられました。

1回目の投票で2位 小泉進次郎氏（44）

「私がもしも総理総裁になったあかつきには、今度は私が皆さんに活躍の機会を作る番です」

「ともに自民党を1つに、そして政治を前に、日本を前に進めていこうじゃありませんか」

1回目の投票で1位 高市早苗氏（64）

「日本の今と未来のために、自民党が変わらなければならない」

「私はきょうこの場においてご一緒している議員のみなさまとともに、自民党に新たな歴史を刻みたい」

「日本列島を強く、豊かに。そうして次の世代に引き継いでまいりましょう」

◇

そして迎えた決選投票。

「高市早苗くん、185票。小泉進次郎くん、156票であります」

「よって高市早苗くんをもって当選者と決しました」

■3度目の正直で…女性初の総理大臣へ大きく前進

前回敗れたリベンジを果たし、総裁の座をつかみとりました。

自民党 高市早苗新総裁（64）

「うれしいというよりも本当にこれからが大変なことだと。皆様と一緒に力を合わせてやらないといけないことが山ほどある」

「皆様とともに、自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく」

3度目の正直で、女性初の総理大臣に向けて大きく前進した高市氏。

自民党 高市早苗新総裁（64）

「私は約束を守ります。全世代総力結集で全員参加で頑張んなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます」

「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」

一方、敗れた小泉氏は…。

決選投票で敗北 小泉進次郎氏（44）

「結果は出なかったのは、ひとえに私の力不足です。しっかりと自分自身を見つめ直しながら、仲間とともに前に進めればと思います」

新総裁となった高市氏は、今後開かれる臨時国会で次の総理大臣に指名される見通しです。