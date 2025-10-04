5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が4日、東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されたと報じられた。所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は、オリコンニュースの取材に「事実関係確認中」と回答した。



報道によると、草間は4日早朝、東京・新宿区のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたと報じられている。



この報道後となる同日午後5時55分、TVerでは「10月3日(金)放送分「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」配信停止のお知らせ」と題し、「都合により、10月3日(金)放送分 フジテレビ「Aぇ！ groupのQ＆Aぇ！」は配信を停止しました」と伝えた。