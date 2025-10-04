アイドルグループ・FRUITSZIPPERのメンバー、早瀬ノエルさんが自身のInstagramを更新。美しい公園を訪れたオフショットを公開しました。

【写真を見る】【FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル】「すごい異世界みたいで綺麗」彼岸花の名所で見せた秋の装い



早瀬ノエルさんは「彼岸花見に行きました」とコメントし、公園での美しい彼岸花の群生をバックに映したオフショットを公開しています。





早瀬ノエルさんは、この場所を訪れた理由を「お花畑にぴったりの靴をゲットしたのです」と綴り、太めのベルトに、銀色のバックル付いた黒い靴の画像も投稿しています、





彼岸花の群生をバックにした画像では、季節の変わり目を意識した黒い長袖カーディガンに白い高襟のトップスをコーディネート。早瀬さんは、「最近は涼しいから長袖カーディガンでちょうどいい感じでした」と綴っています。





早瀬さんが訪れたのは、埼玉県日高市にある「巾着田曼珠沙華公園」。雑木林の中に500万本の彼岸花が咲き誇るという彼岸花の名所です。





深紅の彼岸花が一面に広がる景色に早瀬さんは、「すごい異世界みたいで綺麗で、カメラでいっぱい写真撮ったよ」と投稿。





美しく咲く深紅の彼岸花の写真も多数紹介しています。

幻想的な景色を目の当たりにした、早瀬ノエルさんの感動が伝わってきます。





【担当：芸能情報ステーション】