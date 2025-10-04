自民党は４日に総裁選の投開票を行い、高市早苗氏が小泉進次郎氏との決選投票を制し、自民党初の女性総裁に決まった。直後のあいさつでは、「ワークライフバランスという言葉は捨てる」とし「働いて働いて働いて働いて働く」との決意を述べた。

１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」のＣＯＯで起業家の溝口勇児氏は自身のＸを更新し、高市氏の宣言に呼応。「高市さんの目、表情、言葉の節々に『覚悟』を感じる。後は、この高市さんが燃やしている覚悟の火がいつまで灯り続けるか。この火が燃え続けてくれるかどうかは高市さん自身の問題だけじゃなく、それを囲む仲間や国民が、その火を消しに走るのか、それとも共に燃え広げようとしてくれるか」と綴り、「そして、国のトップが『ワークライフバランスなんて無視して働く』と宣言している今、この国を立て直すには、政治も経済も現場で働く者も、全員が同じ覚悟で挑むべきだと思ってる。おれもその１人として、一生ハードワークから逃げずに、自由や社会を動かす力をつくっていきたい」と、決意をしたためた。