10月4日、東京競馬場で行われた11R・グリーンチャンネルカップ（L・3歳上オープン・ダ1600m）は、岩田康誠騎乗の4番人気、オメガギネス（牡5・栗東・安田翔伍）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にユティタム（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:35.5（良）。

1番人気で三浦皇成騎乗、ウェットシーズン（せん4・美浦・田中博康）は、5着敗退。

グリーンチャンネルC・オメガギネスと岩田康誠騎手

2023年以来の勝利

岩田康誠騎乗の4番人気、オメガギネスが2023年グリーンチャンネルカップに次いで、同レース2勝目をマークした。直線での末脚は鮮やかだった。馬群をスルスルと抜け出してくると、ライバルを置き去りにする切れ味鋭い差し脚を披露。あっという間に突き抜けてしまい、終わってみれば4馬身差の圧勝だった。

オメガギネス 14戦5勝

（牡5・栗東・安田翔伍）

父：ロゴタイプ

母：スタートアップ

母父：ハービンジャー

馬主：原禮子

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 オメガギネス

2着 マテンロウコマンド

3着 ユティタム

4着 ロードフォンス

5着 ウェットシーズン

6着 バトゥーキ

7着 エルゲルージ

8着 サトノルフィアン

9着 サルヴァトーレ

10着 ニシキギミッチー

11着 レディントン

12着 キタノリューオー

13着 テイエムリステット

14着 ダノンザボルケーノ

15着 アッチャゴーラ

16着 タガノエスコート