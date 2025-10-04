この絵文字が表す映画は？世界中で愛され続けるシリーズ作品！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「⚡🧙♂️🪄🏰📖」が表す映画は一体なんでしょうか？
魔法使いやお城といえば...？
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ハリー・ポッター」でした！
「雷・魔法使い・魔法の杖、お城・本」の絵文字から、魔法使いの少年が魔法学校に通い、宿敵と戦う物語「ハリー・ポッター」であることがわかります。
「ホグワーツ城」や呪文の「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」は、「ハリー・ポッター」に馴染みがない人でも聞いたことがあるのではないでしょうか。
映画シリーズは全8作で構成されており、国境を越えて世界中で愛され続けています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
