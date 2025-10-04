この絵文字が表す映画は？世界中で愛され続けるシリーズ作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「⚡🧙‍♂️🪄🏰📖」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「ハリー・ポッター」でした！

「雷・魔法使い・魔法の杖、お城・本」の絵文字から、魔法使いの少年が魔法学校に通い、宿敵と戦う物語「ハリー・ポッター」であることがわかります。

「ホグワーツ城」や呪文の「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」は、「ハリー・ポッター」に馴染みがない人でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

映画シリーズは全8作で構成されており、国境を越えて世界中で愛され続けています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。