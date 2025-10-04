究極的プライベートカー 7.3LのV12

ロールス・ロイスが究極的なプライベートカーとして創出したのが、1935年のファントム III。伝統を打破しつつ、アメリカ製の安価な上級モデルや、ベントレー8リッターといったライバルへ対峙することが目指された。

従来よりパワフルで、軽量なシャシーには油圧ジャッキが内蔵され、ワンショット潤滑システムを採用。速度によって可変する、リアダンパーも組まれた。サスペンションは、ブランドとして初めて、前が独立懸架式になっている。



ロールス・ロイス・ファントム III（1935〜1939年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

魅力の核となったのは、24本のプラグに2基のコイルが組まれた、7.3L V型12気筒エンジン。3連フィルターによるオイル潤滑システムも備えたが、カムシャフトの摩耗やオイル漏れ、オーバーヒートなど不具合も多く、信頼性の評判を揺るがせもした。

後期型では改良され、最高出力は167psから182psへ上昇したが、販売は振るわず。5年間に715台しか作られていない。今回の1938年式はDシリーズと呼ばれる仕様で、ボディはHJマリナー社製のサルーンだ。

多くの弱点をはらんだ傑作 商業上での妥協へ

現在のオーナー、クリス・モット氏は、ホワイトに変えられていたボディを本来のマルーンへ再塗装。ホワイトのレザー内装は、オリジナルらしい。リアシート側の装備は豪奢で、電動デバイダーを閉じれば、移動オフィスのような空間を生み出せる。

運転席は、右側にシフトレバーとサイドブレーキ。マホガニー材のダッシュボードと、ボンネット越しの眺めへ満足できる。エンジンは、今でも最も静かに回るユニットの1つ。バンク毎に調整される点火時期と高い排気圧が、洗練性と粘り強さを両立する。



ロールス・ロイス・ファントム III（1935〜1939年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

加速はシームレスでうっとり。多少の渋滞でも冷静でいられ、高速カーブはお手の物。ステアリングは滑らかで、ブレーキはバランスが良く、乗り心地は程よくソフトだ。

妥協ない技術が追求されつつ、多くの弱点をはらんだ傑作といえる。整備要件は厳しく、ボディもファントム II以上とはいえなかった。6気筒モデルとの違いが大きく、利益も得にくかった。ここからロールス・ロイスは、商業上での妥協を許し始めていった。

合理化が進められたファントム V

1955年のロールス・ロイス・シルバークラウドの投入で、シャシーやドライブトレインの合理化を進める機会は巡ってきた。そこで誕生したのが、ファントム V。エンジンはV8へ統一され、後席や荷室の拡大も容易になった。

シルバークラウド譲りのボックスセクション・シャシーは、ホイールベースを約530mm延長。エンジンの位置を前方へ寄せつつ、リアシートはリーフスプリングが支えるリアアクスル直上に据えられ、車内の広大な前後長を実現している。



ロールス・ロイス・ファントム V（1959〜1968年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

パワートレインも共有する。SUキャブレターは2基載り、4速ATとパワーステアリングが標準。フリクションサーボで強化される、ドラムブレーキで速度を殺した。1963年の自動車雑誌、モーター誌は、「最上級の人」のためのクルマだと評価している。

ボディはHJマリナー社製が一般的で、4灯ヘッドライトもシルバークラウドと共通し、ウエストラインより上のフォルムはややシャープ。またジェームズ・ヤング社は、PV15のリムジンとPV22のツーリングリムジン、2ドアボディなども提供した。

洗練され気品ある高速な移動手段

今回のファントム Vは、ミッドナイトブルーが艶深いPV22で1964年式。筆者としては、戦後のモデルで最も美しいリムジンだと思う。丸みを帯びた流麗なフォルムが、プライベートな空間を上品に包む。

後席は、ウェスト・オブ・イングランド社製の布張り。アームレストにはパワーウィンドウとラジオ、デバイダーのスイッチ。簡易シートとカクテルキャビネットも備わる。



ロールス・ロイス・ファントム V（1959〜1968年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ダッシュボードには大きなスピードメーターと、補助の計器類が並ぶ。リムの細いステアリングホイールを握れば、運転のしやすさに、約6mの全長を忘れてしまう。視界が広く、V8エンジンはほぼ無音で回り、豊かなトルクで疾走できる。

ステアリングの反応は繊細。運転する充足感で満たされる。合理化されても、先代までの伝統と目標を、ファントム Vは一層強化したといっていい。ステータスシンボルであり、ビジネスツールでもあった。洗練され気品ある、高速な移動手段として。

ファントム IIIとV 2台のスペック ロールス・ロイス・ファントム III（1935〜1939年／英国仕様）

英国価格：1900ポンド（シャシー／新車時）／25万ポンド（約4950万円／現在）以下

生産数：715台

最高速度：160km/h

0-97km/h加速：16.0秒

燃費：3.5km/L

車両重量：2770kg

パワートレイン：V型12気筒7338cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：非公表

最大トルク：非公表

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）

ロールス・ロイス・ファントム V（1959〜1968年／英国仕様）

英国価格：9700ポンド（新車時）／25万ポンド（約4950万円／現在）以下

生産数：196台

最高速度：162km/h

0-97km/h加速：13.8秒

燃費：4.5km/L

車両重量：2722kg

パワートレイン：V型8気筒6230cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：非公表

最大トルク：非公表

ギアボックス：4速オートマティック（後輪駆動）

