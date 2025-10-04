Areeam×Disney♡プリンセス&ミッキー初ルームウェアが登場

Areeamから、待望のDisney Collection初ルームウェアが登場します。2025年10月3日（金）よりZOZOTOWNで予約販売開始。シンデレラ、ラプンツェル、ベルをイメージしたワンピースやカーディガン、ブランケットのほか、ミッキーマウス＆ミニーマウスをモチーフにしたレトロ可愛いニットウェアやバッグもラインアップ。リラックスタイムを華やかに彩る全6型のアイテムは、気分が上がります♡

プリンセス気分になれる3カラー展開

「シンデレラ（Light Blue）」「ラプンツェル（Lavender）」「ベル（Light Yellow）」をテーマにしたルームウェア。

しっとり柔らかなチュールフリルワンピース（13,500円）、大粒パールボタン付きのニットカーディガン（11,900円）、もちっと質感のニットブランケット（9,900円）を展開しています。

それぞれの物語を象徴するモチーフがあしらわれ、まるでプリンセスの世界に包まれるような気分を楽しめます。

ミッキー＆ミニーのレトロデザイン

ミッキー ミニー リボンニップルオーバー/ニットパンツ

ミッキー / ミニー / ハートキャリーオンバッグ

「ミッキー＆ミニー」のルームウェアは、レトロなアートに心ときめくデザイン。

リボンニップルオーバー（9,500円）やニットパンツ（9,900円）はOff WhiteとLight Pinkの2色展開で、バックには可愛いポイントも♡さらに、ハートキャリーオンバッグ（9,900円）は旅行にも便利。

大人っぽさと遊び心を兼ね備えたアイテムで、ディズニーファンなら見逃せません。

Areeam Disneyルームウェアで特別な時間を

Areeam×Disney Collectionの初ルームウェアは、自宅や旅先で過ごす時間をより特別にしてくれるアイテムばかり。価格も9,500円～13,500円と揃っているので、自分用にもギフトにもおすすめです。

10月3日（金）からZOZOTOWNで予約販売がスタート。お気に入りのプリンセスやキャラクターを選んで、心ときめくルームタイムを楽しんでみてください♪