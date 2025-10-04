フランスの競馬統括機関フランスギャロは4日、凱旋門賞（フランスG1、5日、芝2400メートル）が行われるパリロンシャン競馬場の最新の馬場状態を発表した。

フランスギャロはペネトロメーター（円すい形の1キロの重りを1メートルの高さから馬場に落とし、何センチ沈んだかで判定）という測量機器を使用し、数値で馬場状態を発表している。4日、午前10時2分（現地時間）の時点でパリロンシャンはこの数値が3.8で、10段階ある馬場表記の最も乾いた状態から7番目のトレスプル（JRA表記＝重）。5日前は3.7、4日前は3.6、3日前は3.5、前々日は3.4、前日は3.3だった。これが3.2なら同4番目のボンとなり、JRA表記は良馬場。ペネトロメーターの数値が示すように徐々に水分が抜けていたが過去24時間で9ミリの雨が降り、やや重から重馬場に逆戻りとなった。

当日もパリは天気が変わりやすく、3〜5ミリの雨が降る可能性があり、予想される当日の馬場はトレスプルとした。

芝は仮柵を外し、今年もオープンストレッチを開放。直線ラスト450メートルから内側6メートルにグリーンベルトが発生する。

過去10年（16、17年はシャンティイで開催）の勝ち馬と馬場状態は以下の通り。

15年ゴールデンホーン＝ボン（最も乾いた状態から4番目＝良）

16年ファウンド＝ボン（良）

17年エネイブル＝スプル（〃6番目＝重）

18年エネイブル＝ボン（良）

19年ヴァルトガイスト＝トレスプル（重）

20年ソットサス＝トレルール（〃10番目＝不良）

21年トルカータータッソ＝コロン（〃8番目＝重）

22年アルピニスタ＝トレスプル（重）

23年エースインパクト＝ボンスプル（〃5番目＝やや重）

24年ブルーストッキング＝トレスプル（重）