「飼い主に似るって本当よね…（パパの盗撮）。お湯はりを見つめるママと小梅」



【写真】ママと一緒にお風呂をのぞき込む小梅ちゃん

そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題になっています。写っているのは、ラブラドール・レトリバーの「小梅（こうめ）」ちゃん（8歳・女の子）と、飼い主のママ、Xユーザー・こうめさん（@umekochanyo）です。



お風呂場にいるふたりは、そろって前屈みになり、浴槽の中をのぞき込んでいます。写真はそんなふたりを後ろから撮影したものですが…種族は違うのに、見た目がまるでそっくり。小梅ちゃんの黒い被毛と、ママが着ていた黒いスラックスも絶妙にリンクしています。



この仲良しぶりが伝わる1枚に、4.5万件超の“いいね”が集まりました。はたして、この写真を見たママの反応は…？ 詳しいお話を伺いました。



シンクロショットに衝撃！ その舞台裏とは…

ーー撮影時の状況について教えてください。



「毎日のルーティンでお風呂の準備をしていました。湯加減を見ていたときに、気がついたら隣に小梅がいたんです。自分も入れるのかな？と期待しているように見えました。小梅はお風呂が大好きなんです。この写真は、たまたま通りかかったパパが『あまりにもシンクロしている！』と思って、気づかれないように撮影したものです。撮られていたことには全く気づきませんでした」



ーーママは、この写真をいつ見ましたか。



「お風呂の準備が終わった後、ニコニコしているパパに『何してるの？』と聞いたら、写真を見せられて大爆笑しました。パパは『してやったり』という感じで、投稿の閲覧が伸びるのを楽しそうに見ていました（笑）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「いつも通り入浴して、小梅は脱衣場で伏せをしながら、ずっと待っていました」



ーー小梅ちゃんはどんな性格の子ですか。



「とにかく甘えん坊です。そして人間の言葉をものすごく理解しようとします。とくに大好きなぬいぐるみの名前は数個認識していて、言うと持ってきてくれるんです。あとはプール遊びが大好き。プールでは大はしゃぎしますが、お風呂ではのんびり浸かります。かけがえのない大切な家族です」



リプ欄も大盛り上がりとなり、多くの人がほっこりした気持ちを寄せています。



「かわいい」

「同じものに夢中度100」

「ちゃんと仕事してる感」

「飼い主とのシンクロ率高すぎ」

「なんて幸せなお風呂準備だ！」

「親のまねっこする子どもみたい」

「家族やもんな。美しい光景ではないですか」

「ママさんのお仕事のお手伝いをしているみたい」

「お母さんと小梅ちゃんの後ろ姿にほっこりですね」

「熱さのレベルについて話し合っているみたい。すごくかわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）