¡û ¥í¥Ã¥Æ 3 ¡Ý 0 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü
¡ã25²óÀï¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡ä
¡¡¡Ö¤¢¤È£±»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¾¡¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2Æü¤Î¼èºà¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5²ó¡¦78µå¤òÅê¤²¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢2Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢9¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢0¡Ý0¤Î2²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î152¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢0¡Ý0¤Î2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÆàÎÉ´ÖÂç¸Ê¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢0¡Ý0¤Î3²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÁªÂò¤·¤Æ»°¿¶¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é5¥¤¥Ë¥ó¥°¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê5²ó¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö1¡Ý0¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç6²ó¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È5²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ïº£µ¨24»î¹ç¡¦160²ó2/3¤òÅê¤²¡¢9¾¡8ÇÔ¡¢160²ó2/3¡¢161Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.63¡£Åêµå²ó¿ô¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤âµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤ë¼ï»Ô¤ÎÇØÃæ¤ÏÈó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¯¡¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Ãù¶â¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ