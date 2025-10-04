¡ÖÎ»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÀµ¼°È¯É½¡¡±üÂ¼¹ä¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¸À¡¢É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀâÌÀ
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡½2À¾Éð¡Ê4Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤ò¹õÀ±¤Ç½ª¤¨¤¿À¾Éð¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë±üÂ¼¹äµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÀµ¼°¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï10Æü¤«¤é¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç»Ï¤Þ¤ëÁ´ÂÎÎý½¬¤è¤êºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡±üÂ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¤Ç¤¹¤ÍÀµ¼°¤ËÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨¤â¤¼¤Ò»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÇ·â¤Î¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Î»ä¤É¤â¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÅê¼êÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼é¤ê¤ÎÌîµå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢4·î¡¢5·î¡¢6·î¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Í¡¢¤´¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢7·î°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¤È¤«ÂÎÎÏ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤«¤é¾º³Ê¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£91ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòµ¨ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤é¶¯ÎÏ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼ã¼êÌî¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤äÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡¢Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ³°Ìî¼ê¤é¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÍÞ¤¨¤Ë²ó¤·¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤ä¿·¿Í¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢µå±ãÁ°¤Ë¤Ï¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë¤âÍí¤à¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·3Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ·ú¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç5°Ì¡£