◆明治安田J2リーグ第32節 千葉0―2長崎（4日、千葉・フクダ電子アリーナ）

前節2位だった長崎が、暫定ながら今季初めて首位に立った。3位だった千葉にアウェーで快勝し、勝ち点を59に伸ばした。長崎は14試合無敗。

白星は3試合ぶりでもあり、高木琢也監督は「アウェーの中で長崎から、また東京在住の長崎出身の方とか、サポーターの方に本当に後押しされたゲームだった。直近は引き分けが続いている中で勝てたこと。内容は少し置いといて、勝てたことはチームにとっても選手たちにとっても、少しほっとするような試合にはなったと思ってます」と振り返った。

前半45分にエジガルジュニオが価値ある先制点。後半27分には翁長聖のクロスに途中出場の松本天夢が頭で合わせて大きな追加点を奪った。ホームで攻勢に出る千葉の猛攻も一丸でしのいだ。

残りは6試合。8シーズンぶりのJ1昇格への正念場を迎え、18日には本拠地ピーススタジアムでの甲府戦に挑む。「やはりわれわれのホームでは負けないという、または本当に長崎の前のサポーターの皆さん、県民挙げて応援していただいてますし、企業の皆さんも含めて。素晴らしいものをお見せできるようにやっていきたい」と決意を込めた。