¿¹ÅÄ¤È¤ê¤¨¤¬...¹çÂÎ⁉
¡¡ÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÅÅ·â·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£à¶¯Îõ¤¹¤®¤ëáÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È¸µV6¤Î¿¹ÅÄ¹ä¡£2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMOSS STUDIO¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙBIOTOP¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯11·î¤è¤êÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä»á¡¢µÜÂô¤ê¤¨»á¡¢±ÇÁüºî²È¤Îosrin»á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¹ÓµïÀ¿»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØMOSS STUDIO¡Ù¤Î½é¤ÎPOP-UP SHOP¤òBIOTOP TOKYO¤Ë¤Æ10/11 (ÅÚ) - 10/19 (Æü) ¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿¹ÅÄ¹ä»á3D¥×¥ê¥ó¥ÈÅÚÂæÉÕ¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¹ðÃÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¹ÅÄ¹ä¤ÈµÜÂô¤ê¤¨¤Î´é¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö½¨°ï²á¤®¡×¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ã¤Æ ´é»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª °ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤Æ¡ª ¿¹ÅÄ¹ä»á3DÅÚÂæÉÕ¤¥Þ¥¹¥¯¤Ã¤Æ¡Ä²¿!?Á´Á³Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤!!¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¤¬´ûº§¼Ô¤Ã¤Æ»ö¼Â¤«¤Ê¤ê´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖMOSS¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ª¡© °ìÈÕ·Ð¤Ã¤Æ¤âº®Íð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â16Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Åö»þV6¤Î¿¹ÅÄ¹ä(46)¤È18Ç¯¤ËºÆº§¡£21Ç¯¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£