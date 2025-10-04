ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間4日、翌日のフィリーズ戦へ向け意気込みを語りました。

ワイルドカードシリーズのレッズ戦で最終回に登板した佐々木投手は最速約163キロのストレートを駆使するなど、打者3人でゲームを終わらせる圧巻の内容。「ポストシーズンも初めての経験だったので、その中で4点差でしたけど、9回を投げることができて自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので。これからの次のシリーズでいきるのかなと思っています」と語りました。

約163キロをマークするなど、この試合で投じた直球はすべて160キロ超えと完璧なピッチングを見せていた佐々木投手。「100マイル投げられて、自分の出せるであろうパフォーマンスが出せるようになった。球速だけじゃなくて、コントロールだったり、変化球も自分の思うようなボールが投げられて、そこは自信を持って試合に挑めているなと感じます」と説明します。

大谷翔平選手とのやりとりについても聞かれると「大谷さんからはそんな声かけてもらっていないですけど、『早く投げんかい』とかしか言われないです」と笑顔を見せました。

今季は先発投手としてメジャーデビューを果たすも、負傷者リスト入りを経てリリーフに挑戦している佐々木投手。それでも復帰後は防御率0.00をマークするなど調子を上げ、ドジャース救援陣を支えました。

リリーフでの登板については「短期間で今、ポストシーズン限定で中継ぎなんですけど、今の期間は体力的には持つと思うんですけど、シーズンでそれができないと思うので、そういった意味で準備の難しさというのは中継ぎでは感じます。毎試合毎試合、チームの力になれるというところでの面白さはあるのかなと思います」と、率直な気持ちを語りました。