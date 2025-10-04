ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ò¡ÖÀ¨¤¤¤¤¤¤»Ò¡ÄÉé¤±¤º·ù¤¤¡×Àä»¿¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¶µ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÄ¶ÂçÊª½÷Í¥¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÏÀ¸ÅÄ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢9Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÏÂçÃÝ¤¬À¸ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤ä¸À¤¦¤Æ¤¿¤ï¡×¤È¾Ú¸À¡£¡ÖÀ¨¤¤¤¤¤¤»Ò¤ä¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Í¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¿Ê¬ËÜÅö¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢À¸ÅÄ¤Ï¼èºà»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÂçÃÝ¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤Æ¤¿¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤ÏÂçÃÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÉáÃÊ·Î¸Å¤·¤Æ¤ë»þ¤â³Ø¤Ö»ÑÀª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤âÀ¨¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤ËÍè¤¿¤ê¡¢º£Æü¤Î»ä¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ»ä¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤¢¤¢»ä¤â¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¦¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤À¤«¤é¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡£°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¨¤¤Ê¬¤«¤ë¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤½¤¦»×¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£À¸ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ä¤¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤ÏÂçÃÝ¤¬±é½Ð²È¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î±é¼Ô¤¬¸åÇÚ¤Î±é¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë²¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¯¤«¤é¡¢»ä¤âÁ´¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ï¡¢¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢µ÷Î¥¤È¤«¤â¤°¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦±óÎ¸¤»¤º¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
