◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）

ＦＣ東京は内容の良かった前半に一瞬の隙を突かれ、３４分にクロスから失点。後半の序盤は清水にペースを握られた中、後半３１分にＦＷ佐藤恵允が右足を振り、今季５点目となる同点ゴールを奪い、引き分けた。

右サイドバックでフル出場した日本代表ＤＦ長友は「前半のチームの出来がすごく良かったので、チャンスもあったし、そこで決めきれなかったのがこの結果になった。いい流れの前半に、相手の一発にまたクロスからやられた。クロス（の対応）は練習してきたが、１週間では詰めきれない甘さがあると感じたので、またしっかりやりたい」と振り返った。

後半１９分には、連続攻撃から相手のクリアボールを自らカットし、右足でミドルシュートを狙うも、ボールはわずかにポストの左へ。長友は「入ったら、ゴラッソでしたね。完全に」とし、「本当に状態がいいと、ああやってインターセプトが狙えるので、そこから攻撃参加して、思い切りの良さが出ている。決まらなかったら、意味ないんですけど」と、調子の良さに手応えをにじませた。この後は、パラグアイ戦（１０日）、ブラジル戦（１４日）に臨む日本代表の活動が控え「もっと上げないといけないなと。Ｊリーグで圧倒するパフォーマンスを出せないと、代表でレギュラーというのはなっていけない。そこは自分に厳しくやっていきたい」と足元を見つめた。

チームは勝ち点１を積み上げ、４１に。松橋監督は「前半で決めたかった。前半で決め切れなかった部分が、今日は大きかった。ただ、後半巻き返そうという中、清水さんのペースで、（ピンチを迎え）最終的にポストに救われた部分もあるが、何とかしのぐことができ、（その後）得点を取る場面と、もう一つ取るチャンスもいくつかつくれた。選手がよく頑張ってくれた。本当に意味のある勝ち点１を今後につなげたい」と反省点を述べつつも、前向きに総括した。