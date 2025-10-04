◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

ツアー６勝の藤田さいき（ＪＢＳ）が１２位で出て５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算１１アンダーでトップと４打差の３位に浮上した。

３９歳のベテランが１０年日本女子プロ選手権以来、１５年ぶりのメジャー２勝目に向けて好スコアをたたき出した。３番で５メートル、５番で２メートルを沈めて伸ばし、７番は２メートル、８番は６メートルをねじ込んで２連続バーディー。１４番で５メートルを決め、ボギーなしで終えた。「今日は全ホールでパーオンしたので、ロングパットで危ないのもあったけど、何とか耐えられた」と語った。

９月の日本女子プロ選手権から２週連続で棄権し、前週は出場せず。現在のコンディションを聞かれると「ケガしています」と明かした。負傷箇所は伏せたが「これ以上、痛めるわけにはいかないので、めちゃくちゃ慎重にやっています」。今大会はホールアウト後に練習を行わず、針や微弱電流の治療など２時間弱かけてケアする日々。「メジャータイトルなので、出られる資格があるのに休む選択肢はない」と強行出場し、３日目に優勝争いに食い込んできた。

今季のメジャーは、５月のワールドレディスサロンパスカップでプレーオフで敗れて２位に終わり、体調不良で緊急搬送された。９月の日本女子プロ選手権は棄権と苦い経験が続いている。「今週は無事に４日間乗り切り、完走できたらいいなと思って入ってきた。予選を通った段階で楽になった」と安どしたが、４打差から最終日で逆転Ｖを狙う。