◆秋季奈良県大会▽準決勝 天理７―５橿原学院（４日・さとやくスタジアム）

秋季奈良大会準決勝が行われた。夏の県王者・天理が橿原学院を７―５で破り、近畿大会出場の切符をつかんだ。

相手の失策などにつけ込んで７点を挙げたものの、８回までに６安打で打点は４しかつかなかった。藤原忠理監督は「バットが振れていない。攻撃が後手に回っていたので、もつれた展開になるだろうと思っていた」と危惧していた通り、投手陣も波に乗れなかった。先発・橋本桜佑（２年）は４回２／３を２安打１失点とまとめたが、４四死球。５回からリリーフした２番手の新井幾大投手（２年）も２イニング目の６回に捕まり、２／３回を２安打２失点で降板した。

６回に救援した岡田煌生投手（２年）は８回まで無安打無失点と、安定した投球を見せた。しかし、９回２死一、二塁で３連打を浴び、２失点。「制球が乱れてしまった」と悔やんだ。２点差まで迫られたが、藤原監督は「投手を育てるには辛抱がいる」と岡田に投げ切らせた。

試合終了後、ナインはすぐにバスに乗り込んだ。指揮官は「今からもう一回、やります。修正して一日を終えることが大切なので。ムチを打って練習してきます」と、４季連続優勝をかけた５日の智弁学園との決勝に万全の準備で挑む。