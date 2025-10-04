王道カシスカクテルを堪能！ 定番リキュールカクテル2種とは？【THE カクテルバイブル500】

リキュール【カシスウーロン（Cassis Uron）】

すっきりとした味わいで食中酒にも

黒すぐりのリキュール、クレームドカシスを使った、居酒屋でも不動の人気を誇る一杯。カシスの甘みとウーロン茶のさっぱりとした味わいで、後味もすっきり。幅広い料理との相性もよく、食中酒としてもおすすめ。

レシピ

クレームドカシス：45ml

ウーロン茶：適量

氷を入れたグラスにクレームドカシスを入れ、冷やしたウーロン茶で満たし、混ぜれば完成。

ひとことメモ

ベースをピーチリキュールに替えると「レゲエパンチ」（書籍243ページ）に、グリーンティーリキュールに替えると「照葉樹林」になる。

リキュール【カシスオレンジ（Cassis Orange）】

オレンジジュースと奏でる定番の味

クレームドカシスを使ったカクテルの中でも代表的な一杯。たっぷりのオレンジジュースがカシスと調和し、フルーティで甘く飲みやすい味わいに仕上がっている。オレンジジュースをそっと注げば2層のカクテルにも。

レシピ

クレームドカシス：45ml

オレンジジュース：適量

氷を入れたグラスにクレームドカシスを入れ、冷やしたオレンジジュースで満たす。しっかりカットオレンジを飾りつけて完成。

ひとことメモ

カクテル入門者にとくにおすすめの代表的カクテル。家庭でも簡単につくれる。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

