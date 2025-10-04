王道カシスカクテルを堪能！ 定番リキュールカクテル2種とは？【THE カクテルバイブル500】
リキュール【カシスウーロン（Cassis Uron）】
すっきりとした味わいで食中酒にも
黒すぐりのリキュール、クレームドカシスを使った、居酒屋でも不動の人気を誇る一杯。カシスの甘みとウーロン茶のさっぱりとした味わいで、後味もすっきり。幅広い料理との相性もよく、食中酒としてもおすすめ。
レシピ
クレームドカシス：45ml
ウーロン茶：適量
氷を入れたグラスにクレームドカシスを入れ、冷やしたウーロン茶で満たし、混ぜれば完成。
ひとことメモ
ベースをピーチリキュールに替えると「レゲエパンチ」（書籍243ページ）に、グリーンティーリキュールに替えると「照葉樹林」になる。
リキュール【カシスオレンジ（Cassis Orange）】
オレンジジュースと奏でる定番の味
クレームドカシスを使ったカクテルの中でも代表的な一杯。たっぷりのオレンジジュースがカシスと調和し、フルーティで甘く飲みやすい味わいに仕上がっている。オレンジジュースをそっと注げば2層のカクテルにも。
レシピ
クレームドカシス：45ml
オレンジジュース：適量
氷を入れたグラスにクレームドカシスを入れ、冷やしたオレンジジュースで満たす。しっかりカットオレンジを飾りつけて完成。
ひとことメモ
カクテル入門者にとくにおすすめの代表的カクテル。家庭でも簡単につくれる。
リキュール（Liqueur）とは
蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡