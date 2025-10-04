短時間で大雨をもたらす「線状降水帯」が複数回発生し、九州が記録的な大雨に見舞われた８月１０、１１日に、福岡県行橋市の工藤政宏市長（４８）が県外に旅行していたことがわかった。

工藤市長は３日に記者会見し、出発前に災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとの気象庁の発表を把握した上で「（非常時の）態勢を構築しているので、私が残らなくても対応できると判断した」と説明した。

同市内では、８月１０日だけで平年の同月１か月分の２倍に相当する３０２・５ミリの降水量を観測。人的被害はなかったが、住宅の床下浸水が１９件、土砂崩れが８か所発生するなどした。市は同日に災害対策本部を設置し、米谷友宏副市長が本部長を代行して市内全域に避難指示を発令した。

工藤市長は８月９日午前中の公務を終えた後、午後から旅行に出かけた。副市長や総務部長らと電話やチャットアプリで連絡を取り合っていたというが、１０、１１日に計５回開かれた会議にはオンラインでも参加しなかった。同市に戻ったのは１２日午前中だった。

工藤市長は記者会見で、１０日に滞在先から戻ることを検討したが「公共交通機関が動いておらず、帰れなかった」と釈明。「不在だったことに不安や憤りを感じた方には大変申し訳ない」と陳謝した一方、「今回の判断と対応は決して誤っていない」と語った。

市によると、連休に重なった今回の大雨では、二百数十人の市職員が動員され、被災現場の確認や避難所運営などに当たった。ある市議は「トップの市長が旅行に出かけていたというのは無責任だ」と批判した。