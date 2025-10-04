自民党の新たな総裁に高市早苗氏が選ばれました。秋田放送は県関係の自民党国会議員4人にアンケートを実施しました。



自民党総裁選挙は４日、党本部で国会議員の投票が行われたほか、各都道府県連でも党員・党友の開票が行われました。秋田県連によりますと県内の党員・党友の有効投票数は6642票で、最も得票が多かったのは小泉氏で3047票、次いで高市氏が2230票、林氏が1070票などとなりました。





ドント方式で割り振られた地方票と、1人1票の国会議員票合わせて高市氏と小泉氏が上位2人となり、その後行われた決選投票で高市氏が新たな総裁に選ばれました。秋田放送が実施したアンケートによりますと、衆議院秋田1区選出の冨樫博之議員は「石破政権が取り組んできた地方創生の推進などの問題意識を共有する候補だ」として1回目、決選投票ともに小泉氏に投票しました。比例東北ブロック選出の福原淳嗣議員は1回目、決選投票ともに「公表を差し控える」と回答。御法川信英議員は「自民党の先頭に立って党をまとめ野党と丁寧に話し合い、日本の政治を前へ進めていくリーダーとして最適だ」として、1回目、決選投票ともに小泉氏に。参議院・秋田県選挙区選出の石井浩郎議員は「党の改革推進や国民の信頼回復、少数与党の厳しい状況下での与野党協力に期待した」として1回目、決選投票ともに小泉氏に投票しました。