「この事件を起こした犯人は、まだ捕まっておりません。なぜ、この事件が起きたのか、謎のままです。この犯人が、あるいは、この犯人を知る人が隠れることなく名乗り出て、事件のすべてを語り、罪を告白し、罰を受ける勇気を与えてください」

1995年7月30日夜に発生した、「八王子スーパー強盗殺人事件（ナンペイ事件）」から30年。

被害者の高校生の母校で行われた追悼礼拝で、当時の学年主任の教師から祈りの言葉が捧げられた。

犯人は今、どこにいるのか。なぜ今も未解決のままなのか。NHK総合テレビで毎週土曜夜10時から放送される新シリーズ「未解決事件」File.01では、「八王子スーパー強盗殺人事件」に迫る。



番組では捜査資料を基に事件を再現した ©NHK

ナンペイ事件は現在も捜査が続けられる、平成の犯罪史に刻まれる未解決事件。2010年の法改正に伴い、時効が撤廃された事件のひとつだ。

事件当日にいったい何が起きていたのか、捜査はどのように行われてきたのか。私たちは犯人を追い続けてきた捜査員をはじめ、事件関係者、近隣住民や法曹関係者ら200人以上を取材した。

「強盗か、怨恨か」あらゆる可能性を考え、捜査は始まった

事件が起こったのは、スーパーの売り上げが多く集まる月末の日曜日の夜。

東京都八王子市大和田町のスーパー・ナンペイの2階事務所に何者かが押し入り、パート従業員の稲垣則子さん、アルバイトの女子高生の前田寛美さん、矢吹恵さんの頭部を拳銃で撃って殺害、逃走した。

地元客が利用する、こぢんまりとしたスーパーで突然、起きた凶行だった。事件発生の推定時刻は午後9時15分ごろ。わずか数分間の犯行とみられ、現場にはいくつもの謎が残されていた。

目立ったのは、金庫に打ち込まれた銃弾。人に向けて放たれたものとは別に、金庫の扉に1発の銃弾の跡があった。しかし、金庫の中にあった現金約526万円は取られておらず、室内も荒らされていなかった。金銭の被害がない中で「強盗殺人事件」の捜査本部が立てられたのは、金庫にある現金を狙った強盗目的の可能性が十分に考えられたためだった。ただ、強盗目的だったとしたら、なぜ従業員3人を殺害する必要があったのか？ 捜査本部は強盗をカモフラージュにした怨恨の線もあるとして、当初から動機を絞り込まず、あらゆる可能性を視野にいれた捜査が始まった。

「誰も顔を見ていない」具体的な犯人情報につながらず

警察が事件を把握したのは、発生から約50分後の午後10時8分。女性従業員と食事に行く約束をしていた男性がスーパーまで迎えに行ったが、なかなか出てこないのを不思議に思い、知人女性とともに事務所に入り、倒れている3人を発見、通報した。店に防犯カメラはあったが、録画機能はなかった。当日はスーパーから30メートルのところにあった公園で盆踊りが開催されており、多くの町民が訪れていた。“誰かが犯人を見ているかもしれない”。現場を中心に重点的に聞き込みが行われた。

事件発生前の午後9時ごろ、不審な車両を目撃したAさん。当時、警察にも情報提供をしていた。Aさんはナンペイの南東の道路脇に「白い車が駐車していたのを見た。チェイサーだったと思う」という。運転席に一人、乗っていた男。ナンペイの方を見つめていたのが印象的で、覚えていた。「夏に窓を閉め切り、ライトを点けていなかった。肘をついて、ナンペイの事務所のほうを見ていた。誰かを待っていたのか、何かを待っていたのか、すごく怪しい感じがした」と振り返った。

同じころ、不審な男を目撃した別の住民もいた。「白い半袖Tシャツを着た男がスーパーの近くで立っていて、事務所のほうを見ていた。こちらに気づくと、さっと隠れたのでおかしいなと感じた。今思えば、“まずい”と思ったんでしょう」と話す。

現場付近の住民に話を聞くと、パーンパーンという連続した発砲音らしき音を聞いた人が複数いたが、“祭りの太鼓か、花火の音か……。まさか拳銃の音だとは気づかず、通報は考えもしなかった”という人が多かった。警察は周辺のすべての住民に聞き込みを行い、複数の情報を得ていた。

取材中、目撃された不審車両の関連で、当時の警察が全国で聞き込みを行っていたことをうかがわせる話を聞いた。30年前、父親が八王子ナンバーのチェイサーに乗っていた男性。男性の家族は、事件後に東北地方に引っ越ししたところ、警視庁が引っ越し先にまで話を聞かせてほしいと訪れたという。事件には全く関係のない車両だが、「警視庁はこんなところにまで来るのかと驚いた」と振り返った。

警視庁は地道な聞き込みを広げていたが、車両のナンバーを覚えていたり、顔をはっきりと見たりした人はおらず、犯人特定に至るまでの具体的な情報にはつながらなかった。

現場に残された銃弾から…

有力な手がかりがない一方で、事件後すぐに着手されたのは、現場に残されていた銃弾の鑑定だった。

パート女性に2発、女子高生に1発ずつ、そして金庫にも1発撃ち込まれていた、計5発の弾丸。この弾の鑑定に関わったのは当時、科学警察研究所機械第2研究室長だった内山常雄氏。内山氏は現場に遺留された弾丸や、押収された拳銃を鑑定してきた。弾であれば、何の銃を使って撃たれたものなのか、そして、過去に同じ銃を使って犯罪が行われてきていないかなどを調べる。95年は、地下鉄サリン事件が発生し、オウム真理教が所持していた多数の凶器が押収され、分析などで作業量が極端に増えていた年だった。

内山氏は最初に見たとき「変形が大きく、状態が悪い弾だな」と感じたという。しかしわずかに残っていた線条痕や、一度使われた弾を使って鋳造した“再生実包”、錫の含有量が多く融点の低い鉛や、薄い銅メッキの特徴などから、銃も弾もフィリピン製であるとして、“スカイヤーズビンガム”、フィリピン製の38口径の拳銃だと推定した。銃口が短く、小型で隠して持ちやすい特徴がある拳銃だった。

このスカイヤーズビンガムは、アメリカのコルト社のディテクティブ・スペシャルの模造銃で、構造はコルトとほぼそっくりだが、本来ないはずのバレルピンが付いていることから、日本に流入し始めたころは各地で「おかしなコルトが出回っている」という報告があがっていた。その後、コルト社と同じ馬の刻印があるものの、銃身にあるコルトの文字の周辺を電解研磨していくとスカイヤーズビンガムの文字が出てきたため、科捜研（科学捜査研究所）は1986年ごろからコルトを真似た「スカイヤーズビンガム」の存在を把握していた。

ナンペイ事件にこのスカイヤーズビンガムが使われたということまでは分かっても、この時代に大量に流入していた「流通経路を隠すよう意図した拳銃」（内山氏）であるため、拳銃から犯人を追うのは難しいことが予想された。30年の間に、八王子事件の銃弾と似た線条痕の特徴の弾丸が複数浮上したが、いずれもつながらず、犯人特定には至らなかった。

広がっていく捜査対象者、絞れない犯人像

事件当初から、殺人の動機があるか、強盗の動機があるかなど、さまざまな見立てで、スーパーの関係者、被害者の関係者、暴力団関係者、暴走族関係者など幅広い人々を対象に調べが進められた。もし強盗を目的としていたとしたら、犯人はなぜ、スーパーに多額の現金があることを知っていたのか？ どのようにして情報が伝わったのか？ 警視庁は、スーパー関係者の知人の外国人女性がたびたび事務所を訪れていたことに着目したこともあった。多摩方面に住んでいた女性。しかし、事件後、母国へと帰国していて、事情を聞き取ることはできなかった。

ほかにも「八王子の事件を起こした」と自ら吹聴するフィリピン国籍の男を調べに、フィリピンへと捜査員を派遣し、本人に話を聞いたケースもあった。男は「自分はすごい人間なんだとアピールするための狂言だった」と犯行を否定し、関与はないと結論づけられていた。

また「通常の感覚では、女性3人を撃ち殺すことはできない」と、薬物乱用者の線での捜査も重点的に行われたことがあった。さまざまな人物が捜査線上にあがったが、いずれも決定打に欠けた。

時効迫る中、海外から有力情報が浮上「八王子事件のことを知っている」

事件から14年後の、2009年。当時、時効が迫る中（2010年の法改正で時効撤廃）、その前年、捜査が大きく動くきっかけとなる、ある情報が警視庁に舞い込んだ。

「八王子の事件のことを知っている」

中国で覚せい剤の密輸に関する事件で死刑を言い渡された日本人死刑囚からの情報提供だった。この日本人死刑囚は中国人数十人をメンバーに強盗団をつくり、中国へと高飛びしていた人物だった。警視庁は、時効前に少しでも事件を動かしたいと、2008年に施行された日中刑事共助条約をもとに、中国公安当局に「日本人死刑囚から話を聞きたい」と打診。調整の末、公安当局による日本人死刑囚の事情聴取に立ち会った。

果たして、日本人死刑囚はどのような内容を話すのか？ ついに、捜査は進展するのか？

時効が撤廃され、ナンペイ事件の捜査が続くことが決まった2010年。

当時、捜査を指揮していた元幹部が、日本人死刑囚の証言をきっかけに始まった捜査の舞台裏を初めて明かした。

30年目の新証言「犯人らしき人が目の前にいた」「道具（銃）を常にポケットに入れる男がいた」「事件後、海外へと移った男がいた」。捜査はどこまで迫り、何が壁だったのか。後編は10月11日（土）に公開する。

（NHK「未解決事件」取材班,中村 宝子）