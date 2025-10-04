¡ÚÁ´Ê¸¡Ûº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤Î¹Åç¡¦¾¾»³¡Ö¤¤¤Ä¤«¥«¡¼¥×¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1¡Ý3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4Æü¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀËÊÌ¤Î¡È²÷²»¡É¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦9²ó¤ÎÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À±¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤ºÊ»»¦ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¼±ç¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¾¯¤·Ìîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥«¡¼¥×¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï1Æü¡¢¾¾»³¤äÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤é8Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌ¹ð¡£16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¾¾»³¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤ÆÂàÃÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢º£µ¨¤Î¹Åç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï23Ç¯¤ËÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦380¡¢21ÂÇÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Î¾¾»³¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ18Ç¯´Ö¡¢¥«¡¼¥×¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¸¤á¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Î¢Êý¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÎÁª¼ê¤¬18Ç¯¤â¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¾¯¤·Ìîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥«¡¼¥×¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¤À¼±ç¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë18Ç¯´Ö¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£