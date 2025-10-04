ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬2´§¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢º´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤¬40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç2ÉôÌç¤òÀ©¤·½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÂÇÎ¨3³ä9ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢3³ä6Ê¬5ÎÒ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£²¬ÎÓ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬168°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢¶áËÜ¡Êºå¿À¡Ë¤Ï32ÅðÎÝ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¡Êºå¿À¡Ë¤ÈÅì¡ÊDeNA¡Ë¤¬14¾¡¤ÇºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢Â¼¾å¤Ï¾¡Î¨7³ä7Ê¬8ÎÒ¤Ç¾¡Î¨Âè1°Ì¡¢144Ã¥»°¿¶¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£ºÍÌÚ¡Êºå¿À¡Ë¤ÏËÉ¸æÎ¨1.55¤Ç½é¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡46¥»¡¼¥Ö¤ÇÊÂ¤ó¤À¾¾»³¡ÊÃæÆü¡Ë¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¤¬ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£