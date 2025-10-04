HY主催の音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞が2026年3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）の3日間にわたり沖縄県総合運動公園・多目的広場で開催される。このたび出演者第2弾が発表された。

メインステージでは4組を発表。毎年出演となる沖縄県うるま市の中高生が演じる沖縄版ミュージカル・肝高の阿麻和利に加え、数多くのヒット曲を生み出し昨年デビュー20周年を迎えた木村カエラ、マルチな才能に溢れる今大注目の沖縄アクターズスクール出身の新人シンガー・Neil、昨年より活動拠点をアメリカに移し今年7月にメジャーデビューを発表したソロアーティスト・YURIYAN RETRIEVERの出演が決定している。

さらにキャンプエリアに常設されているグリーンステージでは、出演は2年目となる地元沖縄で活動するお笑い芸人・ありんくりん、毎年出演してフェスを盛り上げてくれる、世界が認めた日本発のマジックアーティスト・MASA MAGICが決定。

例年、主催バンドであるHYが呼びたいアーティストや、フェスのコンセプトや企画に賛同したアーティストが出演する＜HY SKY Fes＞は、来年も実にジャンルレスな内容となりそうだ。

＜HY SKY Fes＞は、HYのメンバーが地元沖縄で“今を生きる子供たちに何かステキなきっかけを作ることができないだろうか？”という考えから過去6回、地元・沖縄で主催し、今年は約2万5000人を動員。7回目の開催となる来年は初のメインステージ3日間にて開催する。

例年同様、当日の会場ではステージパフォーマンスだけでなく、メンバー自らがお客さんと一緒にゴミ拾いを行うクリーン活動が行われたり、廃材を再利用した楽器作りに取り組んだワークショップ、子供参加型企画が行われるほか、沖縄ならではの食べ物が堪能できるキッチンカーの出店や、ゆっくり過ごせるキャンプサイトでの宿泊など、野外ならではの楽しさも存分に味わえる。

■＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞ 開催日：2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)

会場：沖縄県総合運動公園 多目的広場

時間：

[DAY1]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定）

[Special Night(3月20日のみ開催)]19:30開場／20:00開演／21:00終演（予定）

[DAY2・DAY3]開場 10:00／開演 12:00／終演 19:30（予定） 出演アーティスト：

アイナ・ジ・エンド/ありんくりん(GREEN STAGE)/HY/肝高の阿麻和利/木村カエラ/きゃりーぱみゅぱみゅ/コブクロ/C&K/Chevon/TRF/Neil/FRUITS ZIPPER/ MASA MAGIC(GREEN STAGE) /YURIYAN RETRIEVER/Little Glee Monster（※五十音順）

イベント公式HP：https://skyfes.net/

チケット先行販売中 https://skyfes.net/contents/topics/ticket