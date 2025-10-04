小田結希Instagramより

【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いコンビ・オダウエダの小田結希が4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

◆オダウエダ小田、ミニスカートの秋コーデ公開


小田は「秋服。おいしすぎるご飯の欲と戦う季節」とつづり、私服姿の写真を公開。グレーのミニ丈ワンピースを着用し、黒いタイツからすらりとした美脚を透けさせている。

◆オダウエダ小田の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「色っぽくて素敵」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「秋服もおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

