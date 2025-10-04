オダウエダ小田、ミニワンピ×黒タイツで美脚透ける「色っぽい」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いコンビ・オダウエダの小田結希が4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】美女芸人、黒タイツからSEXY美脚透ける
小田は「秋服。おいしすぎるご飯の欲と戦う季節」とつづり、私服姿の写真を公開。グレーのミニ丈ワンピースを着用し、黒いタイツからすらりとした美脚を透けさせている。
この投稿に、ファンからは「色っぽくて素敵」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「秋服もおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美女芸人、黒タイツからSEXY美脚透ける
◆オダウエダ小田、ミニスカートの秋コーデ公開
小田は「秋服。おいしすぎるご飯の欲と戦う季節」とつづり、私服姿の写真を公開。グレーのミニ丈ワンピースを着用し、黒いタイツからすらりとした美脚を透けさせている。
◆オダウエダ小田の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色っぽくて素敵」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「秋服もおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】