"½é¤Î½÷ÀÁíºÛ"¹â»Ô»áŽ¢¤Þ¤µ¤«¤Î·àÅª¾¡ÍøŽ£¤Î¥Ê¥¼
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬ÍÍø¤È¤ÎÀ¼¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅêÉ¼»þ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö2¿Í¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡×
Â¿¤¯¤ÎÀ¯³¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ø¡¢»öÂÖ¤ÏÆ°¤¤¤¿¡½¡½¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¡Ö¸å·Ñ¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï10·î4Æü¡¢Æ±ÅÞËÜÉô¤ÇÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¹â»Ô»á¤Ï15Æü¤Ë¾¤½¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±ÆüÌë¡¢¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£½÷À¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¡È²÷µó¡É¡×¡Ê¹â»Ô»á¼þÊÕ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤â¾®Àô»á¤ò°µÅÝ
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡Ê44¡Ë¤Î5»á¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë¤¬½ÐÇÏ¡£¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î9¿Í¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿2012Ç¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¿ô¤À¤Ã¤¿¡£9·î22Æü¤Î¹ð¼¨¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤ÇÆâÀ¯¡¦³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÁè¤òÅ¸³«¤·¡¢Åê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬183É¼¡ÊµÄ°÷É¼64¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼119¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢2°Ì¤Ï¾®Àô»á¤Ç164É¼¡Ê84¡¢80¡Ë¡£3°Ì¤¬134É¼¡Ê72¡¢62¡Ë¤ÎÎÓ»á¡¢4°Ì¤¬59É¼¡Ê44¡¢15¡Ë¤Î¾®ÎÓ»á¡¢5°Ì¤¬49É¼¡Ê34¡¢15¡Ë¤ÎÌÐÌÚ»á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â²áÈ¾¿ô¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¾¡Éé¤Ï¾å°Ì2¿Í¤Î¹â»Ô¡¢¾®ÀôÎ¾»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾»á¤Ï5Ê¬´Ö¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´¹ñ²ñµÄ°÷259¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½47¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â»Ô»á¤¬185É¼¡ÊµÄ°÷É¼149¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼36¡Ë¡¢¾®Àô»á156É¼¡Ê145¡¢11¡Ë¤È29É¼¤Îº¹¤Ç¹â»Ô»á¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢Âè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÞÆâÊÝ¼éÇÉ¤Î´úÆ¬¤È¤µ¤ì¡¢°ÂÊÝ¡¦ËÉ±ÒÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¿¥«ÇÉ¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¼«¤é¤ò¡ÖÃæÆ»ÊÝ¼é¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÞÆâ¤ÎÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î»Ù»ý¼è¤êÉÕ¤±¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£
Åö½é¤«¤é¾®Àô»á¤È¤Î¡È2¶¯¡É¤È¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·èÁªÅêÉ¼¤Ï¾®Àô»á¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁªµóÀïÃæÈ×¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¥¹¥Æ¥Þ¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ËÌäÂê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô»á¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹â»Ô»á¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¡¢¡ØÈ¿¹â»Ô¡Ù¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤âµì´ßÅÄÇÉ¤ò¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¹â»Ô»á¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£
ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Êº¸¡Ë¤ÏËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬Â¿¤¤¸õÊä¡×¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò»Ø¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤Ïµì´ßÅÄÇÉ¤ò¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹Ï·¤ÎÆ°¤¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡Ù¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¹ñÌ±Ìµ»ë¤Î·ë²Ì¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¡Ë¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤âÁê¼¡¤°¡£
¤Þ¤º¤ÏÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬ÆñÂê¤Ë
¹â»Ô»á¤Ï¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò¹ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¶ìÆ®¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÂç·¿ÊäÀµÍ½»»¤ÎÁá´üÊÔÀ®¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤ÎÇ¯Æâ¼Â»Ü¤Ë°ÕÍß¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÞÌò°÷¡¦³ÕÎ½¿Í»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´À¤Âå·ë½¸¤ÇÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡×¡ÖÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÞ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼ã¼ê¤ä½÷À¤ÎÈ´Å§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÞ¤ÎÂÎ¼Á²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÏÄ¾¤Á¤Ë´´»öÄ¹¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢½µÌÀ¤±7Æü¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î¿ØÍÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢À¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¡¦Ï¢·È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢15Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸ÆüËÁÆ¬¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ëÃÊ¼è¤ê¤À¡£
¿·ÁíºÛ·èÄê¤ËÀèÎ©¤Ä¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤é¸½¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÈÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤¬¼óÁê»ØÌ¾¡¦¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢20Æü¤Ë½ê¿®É½ÌÀ¡¢22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤ò½°»²ÂåÉ½¼ÁÌä¤È¤¹¤ëÆüÄø¤òÂÇ¿Ç¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÆüÄø·«¤ê¾å¤²¡×¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Áá´ü¤ÎºöÄê¤È¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ê2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÏÆñ¹ÒÉ¬»ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¹â»Ô»á¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£ÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ë¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î½èÍý¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëº£¸å¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤·¤½¤¦¤À¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î×»þ¹ñ²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯1·î¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬¡¢½°±¡²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë³°¸òÎÏ
¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¹â»Ô»á¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤ÏÆñ¤·¤¤À¯¼£È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢10·îºÇ½ª½µ¤«¤é¤Ï¿·À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê³°¸òÆüÄø¤¬Áê¼¡¤°¡£¤Þ¤º¡¢26Æü¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬27Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÍèÆü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë31Æü¤«¤é11·î1Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤ÇAPEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤É¤¦ÅÏ¤ê¹ç¤¦¤«¤Ç¡¢³°¸òÎÏ¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢APEC¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¼óÇ¾¤Î½ÐÀÊ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ìÏ¢¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Ç¤Î¿·¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜ³°¸ò¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î²ñ´ü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÁá´ü½èÍý¤ä¡¢¤³¤ì¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Î°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¿·¼¹¹ÔÉô¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤ËÌîÅÞ¤¬Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢À¯¶É¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¿·À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖµçÃÏ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤ÇÎ×¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë