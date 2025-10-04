タレントのでか美ちゃん(34)が4日までに自身のインスタグラムを更新。旧芸名の由来となった衣装で、自慢の曲線美を披露した。



【写真】夫はスーツなのに…妻は大胆衣装で夫婦共演

「ひっさしぶりに水着きました」と書き出し、思わずドキッとする赤のトップス&黒デニムのショートパンツ姿での自撮りショットを公開。旧芸名のぱいぱいでか美が納得の衣装で、「何で着たのか、何をしたのか全てはYouTubeの#まいにち賞レースご覧ください 今までにない緊張を感じましたw」とつづった。



また夫のサツマカワRPGと登場した夫婦共演2ショットやGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼とのカットも投稿。「同じ三重出身の小森さんとご一緒できて嬉しかったー！ガチお笑い好きすぎて凄かったです サツマカワと先週はちゃんとした感じ(？)で夫婦共演して今週はこんな感じなの楽しかったです」と振り返った。



この投稿にファンからは「久しぶりの水着が夫婦共演なの最高でした」「ちゅてきにゃん」「人妻の色気を感じる」「鬼に金棒 でか美に水着」「やりきるところ、ほんとにすきすぎる～」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）