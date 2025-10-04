全国の自治体が、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして指定している「有害図書（不健全図書、8条指定図書、などとも呼ばれる）」。指定されたものは、18歳未満への販売や閲覧、貸出が禁止される一方で「表現の自由」などを巡って、これまで何度も議論や騒動が起こり、是非が問われ続けてきた制度でもある。

こうした東京都の8条指定図書（旧不健全図書）制度が始まったのは、1964年だとされている。当時指定されたのは8冊、いったいどんなものが問題視されたのか？ 永山薫氏、稀見理都氏による『有害図書の本』（三才ブックス）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



いわゆる「有害図書」の起源となった雑誌とは？ ©Hakase/イメージマート

◆◆◆

昭和39年の11月から始まった、東京都の青少年健全育成審議会にて指定されている8条指定図書（旧・不健全図書）も、すでに60年以上の歴史を持つ。令和7年の4月までに実に4350冊以上の指定が行われてきたわけだが、もちろん最初からマンガばかり指定されていたわけではない。

指定されてきた図書はその時代、そのときに審議する人々によって変化してきた。まずは起点となった第1回青少年健全育成審議会（1964年11月開催）にて指定された不健全図書8冊がどのような図書であったのか見ていただきたい。すべてはこの8冊から始まったのだ。

東京都の青少年条例は終戦直後の青少年犯罪の増加、高度成長期の青少年の非行化などを背景に、青少年の健全な育成を図ることを目的として全国の地方自治体で次々に成立し、運用が広まった条例の一つだ。

当時、大人向けの図書が青少年に対し有害な影響を及ぼす、非行の入口だと考えられていた。この点に関しては、現代の「間違った性知識による悪影響」論とはだいぶ違うだろう。そのような非行を防止するするために選ばれた不健全図書には、どのようなものがあったのだろうか。

ヌード写真などはほぼないのに「有害図書」に指定

指定番号1として、最初に指定された不健全な図書は、辰巳書房（現辰巳出版）から出版された『紳士専科』という雑誌になる。まだネットなどが一般的に普及する以前のエロ本を読んでいた40代でも、この本がどういうエロ本なのか想像がつきにくいのではないだろうか。

エロ本というと、ヌード女性のグラビアがページを埋め尽くしているようなものと想像するかもしれないが、この本はほとんどが読み物記事で構成されている。これは昭和39年当時にはよく見られたタイプの大人向けの雑誌で、実話系エロ本と呼ばれている。

もう少しわかりやすく言うと、今の週刊文春のような週刊誌の記事をすべて男女の事件簿、SEX講座、体験・告白投稿、風俗情報などで埋め尽くした感じだ。多くはないが、ヌードグラビアも数ページ入っている。主に20代以上、仕事を持っている男性が楽しめそうなエロ記事で構成されているが、まだグラビア中心の雑誌などは高価な時代で、このような手軽で安価な読み物系のエロ本が大衆にはもてはやされてた。

見ようと思えば、ネットでもっと際どい無修正のヌード写真などが簡単に見れる現在において、このような本が大人の男たちの楽しみになっていたとは、今の若い人には想像しにくいだろう。当時の大人たちがどのようにエロを享受していたかなどを知る良い資料になるのではないだろうか。そして、東京都で一番最初に不健全というレッテルを貼られる不名誉な雑誌にもなったわけだ。なにはともあれ、8条指定図書の歴史はここからはじまった。

指定番号順では異なるが、同じジャンルの指定図書をまとめて紹介しよう。指定番号2の『実話と秘録』（広晴社）、指定番号5の『女の手帖』（手帖社）、指定番号6の『特集 夫婦生活』（手帖社）は、どれも『紳士専科』と同じ読み物系エロ本だ。（『特集 夫婦生活』だけは、実際に指定された号を入手できなかったので、昭和40年11月号で代用）。

「医学」の皮を被った有害図書も

しかし、手帖社から発行されている『女の手帖』、『特集 夫婦生活』の2誌は、読み物系でも実話誌とは少し毛色が違う。主に結婚した男女向けの性生活をアドバイスする記事を載せた雑誌になっている。

それでは単なる性教育書でありエロ本（不健全）ではないと思われるかもしれないが、実はエロ本をカモフラージュした雑誌と言ってもいい。俗に「性科学本」「夫婦生活本」と呼ばれるジャンルで、中身はかなり下世話で扇情的な記事で埋められている。

例えば記事には◯◯医学博士、という本当に居るのかどうかわからない博士監修の精力増強の秘訣、夫婦の営みの工夫に関するアドバイスから激しい運動にも耐えられる腰を作るための運動法など、いわゆる性技に関する内容が多くみられ、扇情的な見出しや内容で埋め尽くされている。

夫婦の営みは国家の繁栄を支える重要な知識、という建前を謳った当時の規制避け手段でもあったわけだ。戦後すぐに人気になったカストリ雑誌が廃れて以降、大ヒットとなったこの「夫婦生活本」ブームであったが、さすがにこの頃になると、その建前効果も薄れてきたのであろう。

この号ではないが、昭和43年、第69回東京都青少年健全育成審議会にて、『夫婦生活』（手帖社）についての議事録が残っている。そこにはこう書かれている。

「それから夫婦生活医学カードはここにかいてあるとおり、屋外車の中あるいは部屋の中における性行為のいろいろな体位をカラーとか立体であらわしているもので、どこが医学的なものか解釈に苦しんだのですが、当然指定でけっこうだと思います」

このように、カモフラージュはすっかり見透かされてて、エロ本判定されると同時に青少年に対しても不健全なエロ本として指定されている事がわかる。

〈『ベルセルク』『バガボンド』すら児童ポルノとみなされ…1990年代に起こった「有害コミック」「不健全図書」騒動とは何だったのか〉へ続く

（稀見 理都／Webオリジナル（外部転載））