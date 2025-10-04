〈「いやらしい写真」はほぼないのになぜ“有害図書”に？ 1964年、都が初めて不健全図書として指定した「はじまりの8冊」とは？〉から続く

全国の自治体が、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして指定している「有害図書（不健全図書、8条指定図書、などとも呼ばれる）」。指定されたものは、18歳未満への販売や閲覧、貸出が禁止される一方で「表現の自由」などを巡って、これまで何度も議論や騒動が起こり、是非が問われ続けてきた制度でもある。

【貴重画像】「いやらしい写真」はほとんどないのに…1964年に指定された「有害図書」の起源とされる雑誌をじっくり見る

これまで、どんなものが指定されてきたのか。1990年代以降の規制を、永山薫氏、稀見理都氏による『有害図書の本』（三才ブックス）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



1990年代に巻き起こった「有害コミック」騒動とは ©Hakase/イメージマート

◆◆◆

漫画とオタクに対する反感と偏見を官民マスコミが一体となって盛り上げたのが、90年から始まる有害コミック騒動である。和歌山の宗教団体信者の女性が始めた有害コミック排斥運動は全国に拡大。

この波の中で和歌山県が90年9月に有害指定したのは『いけない！ルナ先生』（講談社）、『ANGEL』、『冒険してもいい頃』（以上・小学館）、『みんなあげちゃう』、『シンデレラ・エクスプレス』、『レモンエンジェル』（以上・集英社）のコミックス6冊。面白いことにここでも東京都では、それらのコミックスを指定していない。

この騒動で一番被害を受けたのは大手出版社ではなくエロ系で食いつないでいた中小零細の出版社だった。この当時、新刊は限りなくゼロに近づき、大幅に修正を加えたエロ漫画のみがようやく刊行できるような状況だった。

今度は逆に「エロ漫画バブル」が始まった

集中砲火を浴びた出版団体（出版倫理協議会）が自主規制として「成年コミック」マークを制定したこともあって騒動は徐々に鎮静化に向かう。しかし、完全に火種が消えたわけではなく規制強化を盛り込んだ条例改正への圧力が高まっていた。これに危機感を覚えた石ノ森章太郎、里中満智子、さいとう・たかを、ちばてつや、牧野圭一、山本直樹などが世話人となって1992年3月13日に「コミック表現の自由の会」を立ち上げ、規制強化反対を訴えた。

有害コミック騒動は90年代前半に終息する。

成年コミックマークをつけた「表示図書（成年コミック）」が誕生し、爆発的な売上を計上した。それまでは規制と自主規制で崩壊寸前のいわば「飢餓市場」だったところに、業界関係者がいう「エロ漫画バブル」が始まった。

バブル最盛期には月間100タイトルを超える新刊ラッシュが続き、読者、漫画家、出版社は嬉しい悲鳴を挙げた。しかし、エロ漫画の春は長くは続かなかった。

『ベルセルク』『バガボンド』が児童ポルノとみなされたことも

1999年には児童ポルノ児童買春禁止法が制定。漫画は禁止の対象外だったにもかかわらず漫画規制推進派からの「こどもポルノ」「児童ポルノ漫画」といったミスリードにつながる批判が勢いを増した。

実際に紀伊國屋書店では「児童ポルノに該当する」と誤認して、井上雄彦『バガボンド』、三浦建太郎『ベルセルク』、小山ゆう『あずみ』、榎本ナリコ『センチメントの季節』、山本直樹作品などを撤去するという大失態を演じた。

同年、東京都は鶴見済の『完全自殺マニュアル』（太田出版）を不健全図書に指定しようとしたが、条例が定義する「不健全図書類」に該当しないため、指定を断念する。これが後の自殺と犯罪を誘発する表現の規制を盛り込んだ改正案へとつながっていく。

90年代の指定数は896誌。一気に1000誌を割り込んだ。特筆すべきはレディコミ誌への指定開始だ。これまでごく稀な例外を除いてほぼ男性向け限定だったところに新ジャンルが登場した。90年代を通じて27誌だから年間2〜3誌のオーダーにすぎないとはいえ、ほぼゼロから、しっかりと存在感を示し始めたと言っていいだろう。レディコミ誌の不健全指定第一号は『ルージュ 愛の体験「愛の体験告白」』（大陸書房）。

写真投稿誌が爆発的に増えた

男性向けの漫画では80年代登場の新ジャンル「美少女コミック誌」が244誌指定。既存の劇画誌が78誌、男性向けコミック誌全体では322誌となり、全指定図書の約4割を占めた。ちなみに成年コミックスは指定対象から外れている。

ここで指定されているのは雑誌だけだ。「成年向け雑誌」マークが導入された1996年以降、エロ漫画誌もマークを付けるところが増えていくが、全年齢向けで踏みとどまる雑誌も存在した。

漫画以外の指定ではヌードグラビアやエロ情報が売り物のグラフ誌が多数を占め、マニアックな人気を集めた写真投稿誌は80年代の12誌から80誌へと激増している。

1999年、石原慎太郎が都知事に就任。石原知事は早くから自民党などの規制強化政策に同調し、次々と布石を打っていくことになる。

〈「オタク・腐女子・漫画家たち」VS.東京都の争いに発展…“非実在青少年”と有害図書を巡る「表現の自由バトル」の衝撃結末〉へ続く

（永山 薫／Webオリジナル（外部転載））