俳優の小西真奈美さんが、自身のインスタグラムで登山での心構えを綴っています。



【写真を見る】【 小西真奈美 】登山の熊対策は “山に一礼して入る” 絶えず敬意を払う姿勢 熊鈴・会話・情報確認・そして感謝も “安全第一 念には念”





小西さんは木曽駒ヶ岳を登る光景を投稿。その中で「登山の投稿をするたびに、熊のことについての対策をよく聞かれます」として答えを列記しました。その中に「山に入る前に "入らせていただきます、よろしくお願いします。" と言って頭を下げて入る」と明記。「下山後にまた山に向かって "ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。"と言って頭を下げて感謝を伝える」と綴り、山に向けて絶えず敬意と感謝を示す姿勢を明かしています。









ほかにも「事前に情報を確認する」「熊鈴を付けて歩く」「みんなで楽しく会話をしながら歩く」と列記。「おかげさまで、今まで熊に出会ったことや、危険な目にあったことはありません」としながらも「登っている山の数がまだまだ少ない初心者というだけなのかもしれないので」「安全第一で、無理はしない。念には念。」と、謙虚さと慎重さを重ねています。









小西さんは、山で出会った雷鳥や、エネルギーチャージのための蜂蜜などの写真も投稿。「#山の整備をしてくださる方々 #自分自身の身体にも #すべてに感謝を込めて」とハッシュタグを追加しています。

【担当：芸能情報ステーション】