〈『ベルセルク』『バガボンド』すら児童ポルノとみなされ…1990年代に起こった「有害コミック」「不健全図書」騒動とは何だったのか〉から続く

全国の自治体が、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして指定している「有害図書（不健全図書、8条指定図書、などとも呼ばれる）」。指定されたものは、18歳未満への販売や閲覧、貸出が禁止される一方で「表現の自由」などを巡って、これまで何度も議論や騒動が起こり、是非が問われ続けてきた制度でもある。

【貴重画像】「いやらしい写真」はほとんどないのに…1964年に指定された「有害図書」の起源とされる雑誌をじっくり見る

2010年代には、規制を強化しようともくろむ東京都による「非実在青少年条例改正案」が物議をかもし、オタクたちが猛反対する歴史もあった。当時の様子を、永山薫氏、稀見理都氏による『有害図書の本』（三才ブックス）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



「オタク・腐女子・漫画家たち」と東京都の間に起こった「表現の自由」を巡るバトルの行方とは ©rammy2/イメージマート

◆◆◆

東京都はゼロ年代に続いて表現規制強化をさらに推進しようと目論んだ。いわゆる「非実在青少年条例改正案」である。これまでの基準に新基準として自殺、犯罪、近親相姦などを賛美する表現を加えるという大幅な改正案だった。改正案は水面下で着々と成立に向けて動いていたが、都庁を監視するウォッチャーの一人が気付き、漫画研究者の藤本由香里がSNSで警鐘を鳴らして一気に情報共有が進行した。

漫画読者、オタク、腐女子、漫画家のみならず、出版社、特に漫画を扱う集英社、講談社、小学館などが構成するコミック10社会が反発、大きな反対運動が盛り上がる。何度も巨大な集会が開催され、都議会では民主党の若手議員、共産党などが反対の論陣を張り、知事提案の条例案が一度は否決されるという歴史的な快挙となった。

都側はなんとか成立させようと、PTAなどの集会にエロ漫画の過激なページを見せて支持を集め、手直しした改正案を提出した。第二案は民主党の妥協もあって成立したが、新基準の運用に関しては審議会へ特別委員を招致することなどを条件に加え、「使いにくい条項」とした。その結果、新基準を理由とした指定は極めて例外的にしか行われていない。

その後、都による「報復」も

そもそも指定が妥当な自殺賛美、犯罪誘発、近親相姦推奨みたいな作品がそんなにあるわけではない。

新基準による指定第一号が出たのは改正から4年後の2014年5月、御影石材の『妹ぱらだいす！2』（KADOKAWA）である。KADOKAWAはコミック10社会の中でも最も戦闘的で、東京都主催東京アニメフェスティバルをボイコットし、都知事の面目を潰していた。

実際に同作を読むとエロチックさが皆無とまでは言わないが特に近親相姦を賞賛するような大それた作品ではなく、ハーレム物のギャグコメディだった。証明困難なので、個人的な感想に留めるが、どう考えても報復的な指定だろう。

10年代は指定総数が264冊。その内一般コミックス67冊、美少女コミックス65冊、劇画コミックス6冊、BL誌とBLコミックス89冊、レディコミ誌18誌、TLコミックス4冊。漫画系が過半数を超え、女性向けが男性向けに肉薄している。

この傾向は10年代が進むにつれて顕著になっていく。指定数自体が激減していく中、漫画以外が指定されることが激減し、官能小説誌などの一部を除いて漫画オンリーの指定となっていく。

男女比についても2017年に逆転、2018年には女性ジャンルのすべてをBLが独占する。2019年はBL16冊に対して男性向けの一般コミックスは2冊のみ。20年：13冊 21年：17冊 22年：11冊 23年：4冊 24年：5冊 20年代前半で52冊。内訳はBL系44冊、一般コミック6冊、TL系1冊、一般雑誌1冊。

「有害図書」はなぜ減ったのか

指定図書数が激減した理由は幾つか考えられる。最も大きいのは「指定対象の減少」だろう。出版倫理懇話会に加盟する中小の出版社が出版するエロ漫画はほとんどが「成年コミック」「成年向け雑誌」「18禁」のマークをつけ、都の指定対象からは除外される「表示図書」になっている。

男性向けで指定される「一般コミック」は雑協（日本雑誌協会）、出版倫理協議会に所属する準大手が作るソフト路線のいわば「ライトエロ漫画」である。

女性向けジャンルが指定図書の大半を占めるようになったのも、もはや指定するに足る性表現を全年齢向けコミックスでやっているのはBLだけだからだ。女性差別的な発想で狙い撃ちされているわけではないと思いたい（担当職員や審議会委員に「こんな過激な性表現は女性が読むべきではない」的な偏見があるかどうかは不明だが）。

東京都青少年条例が制定された60年代中後期は、まだ「女性に性欲はない。あったとしても男性とは比較にならないほど低い」「女性は性表現に関心がない」などの非科学的な偏見が罷り通っていた。当時の女性が性表現や性情報に触れ得たのは、女性週刊誌や男性向けの雑誌のみ。パンドラの箱を開いたのは90年代のレディコミだった。その後をBL、TLが引き継いだ。

今後、どんな図書が8条指定図書類として指定されていくのか？ 注視していきたい。ただ、紙の図書の存続自体が危ぶまれる中、どこまで継続的に指定していけるのかは不透明だ。

（永山 薫／Webオリジナル（外部転載））