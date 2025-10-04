¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç9·î¤ËºÇ¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡ª¡©¡¡9·î¤Î¤ßÆÃÊÌ¤Ë¥¿¥Ã¥°¤Î¸¡º÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸ø³«¡ª
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÄ¶¿Í¸¡º÷¡×¡¢¡Öµ»¸¡º÷¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤â¡¢Àè·î9·î¤Ë¤É¤ÎÄ¶¿Í¤äµ»¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¡º÷¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¤ò¸µ¤ËÊ¬ÀÏ¡ª
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¤ß¡¢8·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿44ÁÈ¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡×¤Î¸¡º÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡ö¡ö
¢£Ä¶¿Í¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°
Á°²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢8·î¤Ë¡ÖÄ¶¿Í¸¡º÷¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¡×¤¬¸¡º÷¿ô¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í......¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1°Ì¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¡×¤È¡¢2°Ì¤Î¡Ö°Ëâ¾·³¡×¡¢3°Ì¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¡×¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö7¡×¡ª¡¡Ä¶ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3ÂåÌÜ¥°¥ì¡¼¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¡×¡Ê22°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡×¡Ê23°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¡Ê25°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡×¡Ê26°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ê29°Ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ²ÃÄ¶¿Í¤ä¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê27°Ì¢ª12°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¡Ê·÷³°¢ª15°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¡×¡Ê29°Ì¢ª16°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê26°Ì ¢ª 18°Ì¡Ë¤ÈÄ¾¶á¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Î¤¢¤Ã¤¿»þ´ÖÄ¶¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè506ÏÃ¤è¤ê¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥Þ¥ó¡×¤¬·÷³°¤«¤é10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¡×¡Ê3°Ì¡ËÂÐ¡Ö¥Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¡×¡Ê16°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê8°Ì¡ËÂÐ¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê18°Ì¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢10·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´©90´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µ»¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°
8·î¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢µ»¸¡º÷¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°µ»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥´¥Ã¥É¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î¥¿¥Ã¥°µ»¡Ö¥´¥Ã¥É¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê13°Ì¢ª8°Ì¡Ë¡õ¡Ö¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¡¦¥¢¥Ð¥é¥ó¥·¥å¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ê19°Ì¢ª12°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥°¥¾¥»¥ß¥µ¥¤¥ë¥º¡×¤Î¥¿¥Ã¥°µ»¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¡Ê·÷³°¢ª21°Ì¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤Ç¿··¿¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×¤¬12°Ì¤«¤é3°Ì¤ØÂç¤¤¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°ÉÔÆ°¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¥¤¥â¡¼¥¿¥ë¡×¡Ê1°Ì¢ª1°Ì¡Ë¡¢¡Ö¿À°Ò¤ÎÃÇÆ¬Âæ¡×¡Ê2°Ì¢ª2°Ì¡Ë¤òÈ´¤¯Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©
¤Þ¤¿¡¢Àè·î¡¢Ææ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¥å¡¼¥·¥ç¥Ê¡¼¥·¥Ã¥¯¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê24°Ì¢ª14°Ì¡Ë¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ñ¥í¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê26°Ì¢ª18°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê30°Ì¢ª19°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ê·÷³°¢ª20°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¾¡¼¥ê¥ó¥²¥ó¤ÎÆß¿§¿Ï¡×¡Ê·÷³°¢ª27°Ì¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ç¥¢¡¦¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê·÷³°¢ª28°Ì¡Ë¤Ê¤É¤â¤Ê¤¼¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·µ»¡×¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°
º£·î¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢8·î¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à44ÁÈ¤Î¸¡º÷¿ô¤â¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ½é´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆÌ±ú¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡Ê¥¤¥ï¥ª¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ã¥É¡¼¡Ë¡¢¡Ö±§Ãè°ì¶§°¥³¥ó¥Ó¡×¡Ê¥¹¥«¥ë¡¦¥Ü¡¼¥º¡ß¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡ö¡ö¡ö
¼¡²ó¤Ï11·î½é½Ü¤Ë10·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¤«·îÏ¢Â³¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹89´¬¡¦90´¬¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
