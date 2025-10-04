高市新総裁が勝利しましたが、今後の焦点について政治部官邸キャップ・平本典昭記者に聞きます。

高市さんにはどんな課題が待っているのでしょうか？

早速、3つの課題に直面します。

1つ目は人事です。

高市さんは勝利した後の演説で「全員参加で党を立て直す」と話しました。

高市さんの頭の中には

1：応援してくれた仲間への「恩返し」

2：今回敵として戦った候補者たちへの「配慮」

3：勝利を決定付けたグループへの「お礼」

この3つのバランスを考えながらの難しい人事となります。

まず、最大の注目は決選投票で戦った小泉進次郎氏の処遇です。高市陣営の幹部から「挙党態勢なら小泉氏を幹事長に起用すべき」という声が出ています。

次に、勝利を決定付けたグループへの「お礼」というのは麻生太郎・最高顧問が高市氏を支援する意向を周辺に示しましたが、負けた小泉陣営の幹部は「麻生氏の動きが決定打となった」と話しています。麻生派の幹部は「麻生さんは麻生派のベテラン鈴木俊一氏を幹事長にしたいと考えている」と話していて、麻生さんの意向にどう応えるかも焦点です。

──総裁選を終え新しい体制をどう構築するかがまずは課題、と。2つ目は何になるでしょうか？

2つ目は、野党との連携です。

高市さんは総裁選期間中に連立政権の枠組み拡大に前向きな考えを示していました。首相指名選挙までに「連立協議を整えたい」と話していました。日本テレビでは総裁選期間中に野党100人の国会議員に誰となら、連立を組みやすいか？と聞いたのですが、1位が林さん33人、2位が小泉さん26人、高市さんは9人と3位でした。

高市さんに対しては「保守的なスタンスが強すぎて連携がしづらい」といった声が多く出ていました。

一方で、政策的に注目したいのは高市さんが総裁選で打ち出した「給付付き税額控除」です。野党第一党の立憲の看板政策でこの「給付付き税額控除」が実現にむけて一気に動き出す可能性はあります。

──わたしたちの生活にも影響が出る問題ですよね。では、3つ目は何でしょうか？

それは、外交です。

高市さんは首相に指名される見通しですが、異例の形ですが新しい首相が決まる前にアメリカのトランプ大統領との会談が今月28日を軸に調整が進んでいます。

その前後にはASEAN（＝東南アジア諸国連合）首脳会議、APEC（＝アジア太平洋経済協力）首脳会議と重要な外交日程が続きます。

ある外務省関係者は「トランプ大統領は日本側の準備が整っていない事を狙い、防衛費の増額などを要求してくるのでは」と警戒感を示しています。

──参院選が終わってから2か月以上が経ち、ようやく自民党のトップが決まったともいえますよね。

物価高対策が争点となった参院選の後石破首相の退陣から総裁選に入り、政策が前に進まない「政治空白」が続いたとも言えます。そうした中、飲食料品の10月の値上げ品目は3000品目を超えるなど、物価高ラッシュが続き、家計の負担は増え続けています。

高市総裁にはスピード感を持って党内、野党との調整を行い、こうした物価高対策に手を打つ事が求められます。選挙戦は終わったばかりですが、時間に猶予はないと言えます。