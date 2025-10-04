¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛÃæÆü¡¢14Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¡Ä¡ªÈøÅÄ¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢º¬Èø¹·¤¬Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë
¡¡4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃçÃÏÎé°¡¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï±àÅÄ½ãµ¬¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï2²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¿¹½ÙÂÀ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢±§º´¸«¿¿¸ã¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¯Â¼¾¾³«¿Í¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÈøÅÄ¹ä¼ù¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡4²óÉ½¡¢½ÙÂÀ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÈøÅÄ¹ä¼ù¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£4ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¡¢ÈøÅÄ¹ä¼ù¡¢ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÆó»àËþÎÝ¤«¤é¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ÂçÎÌÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò9ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢ÃçÃÏ¤Ï°ì»à¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¡£5²ó1/3¡¢83µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿»°±º¿ð¼ù¤Ï2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤³¤Î²ó¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢ÄÅÅÄ·¼»Ë¤Î°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ìÎÝ¤È¤·¡¢½ÙÂÀ¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ÆÀÅÀ¤ò2¥±¥¿¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡9²óÉ½¡¢Ì£Ã«ÂçÀ¿¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÈøÅÄ¹ä¼ù¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÅÚÅÄÎ¶¶õ¡¢ßÀ¾Çµ²ð¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3ÂÇÅÀ¤Î¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤³¤Î²ó5ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç16ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡16ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢¤³¤Î²ó¤ÎÆ¬¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿4ÈÖ¼ê¤Î¿¹»³¶ÇÀ¸¤ÏÃæÅÄÊâÌ´¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÂÇ¼Ô6¿Í¤Ë24µå¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àº¬Èø¹·¤ÏÅòÀõÂç¤Ø²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£ÃæÆü¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ËÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âçº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£
¡¡ÃæÆü¤Ïµð¿Í¤Ë16ÂÐ3¤Ç¾¡Íø¡£14Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿¡£
